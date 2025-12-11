兩岸企業家峰會下周登場 聚焦十五五

大陸方面昨日宣布，兩岸產業界年度高層級交流活動「二○二五兩岸企業家峰會年會」將於本月十六日至十七日在江蘇南京舉行。大陸國台辦發言人陳斌華說，年會將圍繞大陸「十五五」規畫機遇，協助台商融入新發展格局，深化兩岸產業鏈供應鏈融合發展等議題進行交流。

陳斌華昨日上午主持國台辦記者會時發布上述訊息。陳斌華說，本次年會以「聚焦轉型創新，深化多鏈合作」為主題，圍繞把握「十五五」規畫制定實施的時代機遇，協助台商台企融入新發展格局，深化兩岸產業鏈供應鏈融合發展等議題進行深入交流討論。兩岸企業家峰會理事會成員、會員及兩岸企業家、相關專家學者共約八百人將出席。

關於出席本次年會的台灣嘉賓，陳斌華進一步回應，峰會台灣方面理事會的成員，即理事長、副理事長、秘書長等理事會的重要成員，各產業合作推進小組召集人，以及台灣重要工商團體和工商界代表人士都將出席。

兩岸企業家峰會是於二○一三年，分別在北京與台北成立的團體，永久會址設在江蘇南京，過往每年分別由陸方峰會和台方峰會分別在兩岸主辦年會，近年則輪流在南京和廈門舉行，今年按慣例由陸方主辦，在南京登場，旨在促進兩岸產業交流合作、經濟交流，是當前兩岸民間層級最高的交流平台。

去年十二月兩岸企業家峰會年會舉行時，中共政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧曾發出賀信強調，大陸堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展。

兩岸企業家峰會的台方理事會剛於今年七月換屆，由前行政院長劉兆玄連任理事長，同樣曾任行政院長的毛治國擔任副理事長，另，前經濟部長尹啟銘續任秘書長，監事會召集人也由金仁寶集團總裁、海基會副董事長許勝雄連任。