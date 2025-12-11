福建古雷零碳園區 建設啟動

古雷零碳園區建設發布會9日在福建省漳州市舉行。近百家跨國企業見證古雷石化基地零碳園區建設正式啟動。

中新社報導，中國石油和化學工業聯合會副會長淩逸群在致詞中表示，古雷作為中國石化行業踐行綠色轉型、推動開放合作的前沿陣地，此次啟動零碳園區建設，將會成為中外企業攜手探索低碳發展的重要實踐區。

他期待古雷以此為新起點，將綠色電力、低碳工藝、循環經濟、數位化治理等關鍵要素深度融入產業體系，打造全國領先、國際一流的零碳石化示範樣本，為中國石化行業探索高質量、低排放的現代工業園區新模式貢獻古雷經驗。

根據活動現場發布的《古雷石化基地零碳園區建設規畫》，古雷開發區將遵循「兩步走」戰略穩健推進低碳化、零碳化改造。

古雷開發區相關負責人透露，為了實現這一系統性目標，古雷開發區計畫布局34個支撐項目，總投資規模超300億元人民幣，並將重點實施推動綠色清潔電力比例替代、石化基地熱力清潔替代、石化化工領域節能降碳、布局完善零碳交通設施、提升能碳管理能力五大任務，有力應對國際綠色貿易壁壘，力爭建設成為大陸國內首個大型石化基地零碳園區。

托普索公司全球高級副總裁、中國區總裁楊大軍接受媒體採訪時表示，古雷零碳園區建設啟動很有前瞻性和戰略性意義。他期待在古雷零碳園區找到合作機會，提供托普索公司的技術和服務，持續為中國低碳高質量發展服務。