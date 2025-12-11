快訊

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

港交所科技100 拓指數業務

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

香港交易及結算所有限公司（簡稱港交所）9日正式推出香港交易所科技100指數（港交所科技100）。這是港交所推出的首支港股指數，旨在進一步拓展其指數業務，並繼續推動區域內資本市場生態圈的發展。

中新社報導，港交所表示，港交所科技100是一個寬基股票指數，追蹤100家在港交所上市的市值最大科技公司的表現。

這些公司行業涵蓋六大創新主題：人工智慧、生物科技及製藥、電動汽車及智能駕駛、資訊科技、互聯網和機器人。

港交所科技100指數的成分股皆為港股通合資格股票，以滿足國際和中國大陸投資者的投資需求。

港交所當日還宣布，已與大陸資產管理公司易方達基金管理有限公司（易方達基金）簽訂協議，授權其在大陸推出追蹤港交所科技100的交易所買賣基金（ETF）。 　　

港交所行政總裁陳翊庭表示，這支寬基指數涵蓋了多個重塑港股市場格局的創新行業，也凸顯了香港市場在推動新興產業發展方面的關鍵角色。

這一指數為投資者提供了有效且全面的投資工具，幫助他們把握科技和新興領域的投資機遇。港交所將繼續拓展指數業務，加強與業界夥伴合作，共同推出更多相關產品。 　　

易方達基金董事長劉曉艶表示，該指數是表徵香港上市科技企業的重要寬基指數。劉曉艶表示，期待設立追蹤該指數的ETF產品，讓投資者分享香港上市科技企業的投資機遇，同時賦能實體經濟，助力新興產業的培育與發展。

指數 香港 港股

延伸閱讀

這城穿過民主：見證香港街頭抗爭史的社運T恤

「AI未泡沫化」 滙豐看好港股明年底升22%、恒指達31000點

《眾生相》從約砲解析香港青年 李駿碩x張迪文12/12映後交流

香港大火示警…北市稽查外牆修繕工地 增列檢查項目3處工地不合格

相關新聞

陸11月CPI增0.7%…攀21個月高點 PPI跌2.2%…工業通縮壓力未減

大陸國家統計局昨（10）日發布11月消費者物價指數（CPI）按年增長0.7%，升幅較10月擴大0.5個百分點，是去年3月...

陸多晶矽產業整合平台 成立

被大陸業內視為「多晶矽平台公司」的北京光和謙成科技公司（光和謙成）近日成立，其主要任務之一在於‌透過成立專業運營公司，收...

上海港貨櫃量 今年可望再創高

世界第一大港上海港今年全年貨櫃吞吐量有望再創新高。上海國際港務集團10日表示，今年前11月，上海港完成集裝箱（貨櫃）吞吐...

港交所科技100 拓指數業務

香港交易及結算所有限公司（簡稱港交所）9日正式推出香港交易所科技100指數（港交所科技100）。這是港交所推出的首支港股...

福建古雷零碳園區 建設啟動

古雷零碳園區建設發布會9日在福建省漳州市舉行。近百家跨國企業見證古雷石化基地零碳園區建設正式啟動。

IMF 調高陸今年經濟成長至5% 明年也上修至4.5%

國際貨幣基金（IMF）調高中國大陸今、明兩年經濟增長預測分別至5%及4.5%，相較此前調升0.2個及0.3個百分點，主因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。