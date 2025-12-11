港交所科技100 拓指數業務

香港交易及結算所有限公司（簡稱港交所）9日正式推出香港交易所科技100指數（港交所科技100）。這是港交所推出的首支港股指數，旨在進一步拓展其指數業務，並繼續推動區域內資本市場生態圈的發展。

中新社報導，港交所表示，港交所科技100是一個寬基股票指數，追蹤100家在港交所上市的市值最大科技公司的表現。

這些公司行業涵蓋六大創新主題：人工智慧、生物科技及製藥、電動汽車及智能駕駛、資訊科技、互聯網和機器人。

港交所科技100指數的成分股皆為港股通合資格股票，以滿足國際和中國大陸投資者的投資需求。

港交所當日還宣布，已與大陸資產管理公司易方達基金管理有限公司（易方達基金）簽訂協議，授權其在大陸推出追蹤港交所科技100的交易所買賣基金（ETF）。

港交所行政總裁陳翊庭表示，這支寬基指數涵蓋了多個重塑港股市場格局的創新行業，也凸顯了香港市場在推動新興產業發展方面的關鍵角色。

這一指數為投資者提供了有效且全面的投資工具，幫助他們把握科技和新興領域的投資機遇。港交所將繼續拓展指數業務，加強與業界夥伴合作，共同推出更多相關產品。

易方達基金董事長劉曉艶表示，該指數是表徵香港上市科技企業的重要寬基指數。劉曉艶表示，期待設立追蹤該指數的ETF產品，讓投資者分享香港上市科技企業的投資機遇，同時賦能實體經濟，助力新興產業的培育與發展。