快訊

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

上海港貨櫃量 今年可望再創高

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
上海港今年全年貨櫃吞吐量有望再創新高，蟬聯全球第一，圖為洋山深水港。（新華社資料照）
上海港今年全年貨櫃吞吐量有望再創新高，蟬聯全球第一，圖為洋山深水港。（新華社資料照）

世界第一大港上海港今年全年貨櫃吞吐量有望再創新高。上海國際港務集團10日表示，今年前11月，上海港完成集裝箱（貨櫃）吞吐量5,056萬標準箱（TEU），按年增長6.7%，較2024年提前近1個月突破5,000萬標箱，全年集裝箱吞吐量有望再創新高，16年蟬聯全球第一。

澎湃新聞報導，上海港中的洋山深水港是「奪冠功臣」，在今年前11月完成集裝箱吞吐量2,625萬標準箱，按年增長9.7%，增速高於上海港全港平均，並且全年集裝箱吞吐量有望突破2,900萬標箱，再度刷新紀錄。

12月10日是洋山港開港運營滿20周年。報導指，開港20年來，港口堆場在擴建、碼頭岸線在變長、靠港船型在變大、裝卸作業在變快、進出船量在變多。如今洋山港累計建成深水岸線7,950公尺，配置超大型智慧橋吊104台，構建起涵蓋105條國際航線的全球化航運網絡，通達200多個國家和地區的重要港口節點，吸引全球主流航運企業掛靠洋山港。

根據上海邊檢數據，自洋山港開港運營以來，洋山邊檢站累計查驗國際航行船舶超16.8萬艘次，查驗人員超400萬人次。

2024年該站查驗的進出港國際航行船舶數量首次突破萬艘次，創下新紀錄。大船量帶來大貨量，2024年，洋山港集裝箱吞吐量首次突破2,600萬標箱。

報導指，洋山港已漸成反映大陸國際貿易形勢的風向標。

今年截至12月10日，洋山邊檢站已累計查驗國際航行船舶超9,980艘次，預計破萬節點較去年提前12天。洋山邊檢站執勤二隊隊長薛曉徐表示，洋山口岸日均靠離泊的國際航行船舶數量在30艘次左右，整體比較穩定，高峰期約在40艘次。

上海 集裝箱 貨櫃

延伸閱讀

日東紡攜手南亞打造分工版圖

陸船企 創國內單次訂單金額新高

正德11月營收年增37% 2026年獲利可期

立院三讀 蓄意破壞海纜最重關7年、罰千萬

相關新聞

陸11月CPI增0.7%…攀21個月高點 PPI跌2.2%…工業通縮壓力未減

大陸國家統計局昨（10）日發布11月消費者物價指數（CPI）按年增長0.7%，升幅較10月擴大0.5個百分點，是去年3月...

陸多晶矽產業整合平台 成立

被大陸業內視為「多晶矽平台公司」的北京光和謙成科技公司（光和謙成）近日成立，其主要任務之一在於‌透過成立專業運營公司，收...

上海港貨櫃量 今年可望再創高

世界第一大港上海港今年全年貨櫃吞吐量有望再創新高。上海國際港務集團10日表示，今年前11月，上海港完成集裝箱（貨櫃）吞吐...

港交所科技100 拓指數業務

香港交易及結算所有限公司（簡稱港交所）9日正式推出香港交易所科技100指數（港交所科技100）。這是港交所推出的首支港股...

福建古雷零碳園區 建設啟動

古雷零碳園區建設發布會9日在福建省漳州市舉行。近百家跨國企業見證古雷石化基地零碳園區建設正式啟動。

IMF 調高陸今年經濟成長至5% 明年也上修至4.5%

國際貨幣基金（IMF）調高中國大陸今、明兩年經濟增長預測分別至5%及4.5%，相較此前調升0.2個及0.3個百分點，主因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。