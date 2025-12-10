快訊

遭列入實體名單！長江存儲將美國國防部、商務部告上法院

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸快閃記憶體製造商長江存儲（YMTC），已將美國國防部、美國商務部告上法院，質疑分別將該公司列入「大陸軍事企業」實體名單、限制獲取美國技術的機構名單。圖為美國五角大廈空拍圖。（路透）
大陸快閃記憶體製造商長江存儲（YMTC），已將美國國防部、美國商務部告上法院，質疑分別將該公司列入「大陸軍事企業」實體名單、限制獲取美國技術的機構名單。

集微網報導，該訴訟於美國時間12月5日在華盛頓聯邦法院，請求法官阻止該名單的執行並撤銷該認定。五角大廈於2024年1月將長江存儲科技列入在美國營運的「中國軍事企業」名單，並在今年早些時候重申了該認定。

長江存儲開發用於筆記型電腦和手機等消費電子產品的先進快閃記憶體技術。在針對五角大廈的訴訟中，長江存儲表示，該公司與大陸軍方或國防部門沒有任何關聯。

長江存儲表示，美國國防部依賴過時且不準確的資訊，得出長江存儲與大陸工信部存在關聯的結論，這一認定已造成「重大且持續的財務和聲譽損害」，包括與美國合作夥伴的業務損失。

長江存儲表示，該公司產品為商用級，不符合軍用規格，且從未向軍方提供過任何技術或產品。

長江存儲還於12月5日將美國商務部告上法院，質疑於2022年將該公司列入另一份限制獲取美國技術的機構名單。長江存儲堅稱擁有完善的出口合規體系，並表示美國商務部從未指控其違反美國出口管制法律。

美國國防部於2024年1月以「強調和對抗中國軍民融合戰略」為目的，並依據「2021年國防授權法」第1260H條，更新所謂「中國軍事企業清單」。最新被加入該清單的包括長江存儲、中微公司、曠視科技、依圖科技、禾賽科技等多家陸企。

長江存儲CEO陳南翔2023年曾公開表示，目前長江存儲最大問題不是買不到晶片的先進設備，而是美國禁用曝光機的配件，讓以前添購的設備連零件都買不到了，導致設備幾乎無法修復，形同無用擺設。此一說法透露長江存儲經營的困境。而他的講話也引起巨大的轟動和震驚，洩露大陸晶片科技困境。

美國國防 國防部 軍事

