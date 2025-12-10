與宏都拉斯、聖文森有關？時隔9年 陸發布新版對拉美政策文件

大陸政府10日發布新版「中國對拉丁美洲和加勒比政策文件」，這是中方時隔9年再次發布新版對拉政策文件，內容依舊包含涉台問題的立場表述，但相較前2版篇幅更長。文件提到，中方讚賞絕大多數拉美和加勒比國家恪守一個中國原則，反對任何形式的台獨，支持大陸政府維護國家主權和領土完整、實現國家統一。

近期聖文森及格瑞那丁、宏都拉斯這2個拉丁美洲和加勒比海地區國家，在和我方及中國大陸的邦交關係會否出現變化的耳語不斷。值此之際，北京時隔9年更新對拉政策文件，引發關注。

新華社報導，這份文件共包含前言、第一部分「拉丁美洲和加勒比海—充滿生機與希望的熱土」、第二部分「蓬勃發展的中拉關係」以及第三部分「攜手推進共建中拉命運共同體『五大工程』」。前言指出，這份文件旨在全面闡述大陸對拉政策，推動中拉關係和各領域合作再上新台階。

在第三部分第一項「團結工程」中，文件提到，相互支持彼此核心利益和重大關切。該項內容涉台部分表示提到，一個中國原則是大陸與世界各國發展關係的重要政治基礎與前提。大陸政府讚賞絕大多數拉美和加勒比國家恪守一個中國原則，承認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，反對任何形式的「台灣獨立」，支持大陸政府維護國家主權和領土完整、實現國家統一。中方願在一個中國原則基礎上與拉美和加勒比海國家建立和發展國家關係。

中國大陸在2008年11月發布首份對拉政策文件，當中涉台表述是：「一個中國原則是中國同拉美國家及地區組織建立和發展關係的政治基礎。中國政府讚賞該地區絕大多數國家恪守一個中國政策，不同台灣發展官方關係和進行官方往來，支持中國統一大業。中國願在一個中國原則基礎上與拉美各國建立和發展國家關係。」

大陸在2016年11月發布第2份對拉政策文件，當中涉台表述是：「一個中國原則是中國同世界各國發展關係的重要政治基礎。中國政府讚賞絕大多數拉美和加勒比國家恪守一個中國原則，支持中國統一大業。中方願在一個中國原則基礎上同拉美和加勒比國家建立和發展國家關係。」

這份文件還提到，中方歡迎更多拉美和加勒比海國家加入高品質共建「一帶一路」國際合作大家庭。金融方面，支持擴大跨國本幣結算、商討人民幣清算安排，穩定推動本幣互換等貨幣合作；探討進行「熊貓債」合作。

文件還說，在發展援助上，充分尊重拉美和加勒比國家意願基礎上，根據大陸自身財力和經濟社會發展狀況，繼續向拉美和加勒比國家提供「不附加任何政治條件」的發展援助；執法司法合作方面，加速商簽引渡條約。

大陸國家主席習近平5月13日曾親自出席大陸—拉美和加勒比國家共同體論壇第4屆部長級會議開幕式，並發表主旨講話，喊話中拉共謀發展振興，共建中拉命運共同體。