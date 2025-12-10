陸11月CPI年增擴大至0.7%、PPI跌幅擴大至2.2%

大陸國家統計局10日最新發布，大陸11月居民消費價格指數（CPI）按年增長0.7%，升幅較10月擴大0.5個百分點，是去年3月以來最高，符合預期；工業生產者出廠價格指數（PPI）按年下跌2.2%，跌幅擴大0.1個百分點，遜於預期。

大陸11月CPI按月略降0.1%；按年上漲0.7%，是連續第2個月錄得通膨；核心CPI按年上漲1.2%。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，CPI年比漲幅擴大主要是食品價格由降轉漲拉動。食品價格由上月下降2.9%轉為上漲0.2%，對CPI年比的影響由上月下拉0.54個百分點轉為上拉0.04個百分點。

董莉娟指，食品中，鮮菜價格由上月下降7.3%轉為上漲14.5%，為連續下降9個月後首次轉漲，對CPI年比的上拉影響比上月增加約0.49個百分點；鮮果價格由上月下降2.0%轉為上漲0.7%。

大陸11月PPI按月上漲0.1%；按年下降2.2%，遜於市場預期的跌2%，是9月後最差，已連續38個月負成長。

董莉娟分析，PPI降幅擴大，主要受去年同期對比基數走高影響，並指大陸各項宏觀政策不斷顯效，價格呈現積極變化。

董莉娟指出，綜合整治內捲式競爭成效顯現，相關行業價格年比降幅收窄；新興產業快速發展，帶動相關行業價格年比上漲；消費潛力有效釋放，帶動有關行業價格年比回升向好。