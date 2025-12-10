快訊

民進黨選戰定調續賣「芒果乾」 國民黨拆彈能力受考驗

Netflix與派拉蒙搶親華納 川普之手如何影響併購大戲？

公幼師撐不住了！從特教離職創業 用課程設計寫教育價值

聽新聞
0:00 / 0:00

陸方宣布 兩岸企業家峰會年會16、17日在南京登場

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
2022年兩岸企業家峰會年會在廈門舉行。（記者陳政錄／攝影）
2022年兩岸企業家峰會年會在廈門舉行。（記者陳政錄／攝影）

大陸方面10日宣布，兩岸產業界年度高層級交流活動「2025兩岸企業家峰會年會」將於12月16日至17日在江蘇南京舉行。大陸國台辦發言人陳斌華說，年會將圍繞把握大陸「十五五」規畫制定實施的時代機遇，協助台商台企融入新發展格局，深化兩岸產業鏈供應鏈融合發展等議題進行深入交流討論。

陳斌華10日上午主持國台辦例行記者會，他首先發布上述訊息。

陳斌華說，2025兩岸企業家峰會年會將於12月16日至17日在江蘇南京舉行，本次年會以「聚焦轉型創新 深化多鏈合作」為主題，圍繞把握「十五五」規畫制定實施的時代機遇，協助台商台企融入新發展格局，深化兩岸產業鏈供應鏈融合發展等議題進行深入交流討論。

他說，兩岸企業家峰會理事會成員、會員及兩岸企業家、相關專家學者共約800人將出席活動。

兩岸企業家峰會是於2013年，分別在北京與台北成立的團體，永久會址設在江蘇南京，過往每年分別由陸方峰會和台方峰會分別在兩岸主辦年會，近年則輪流在南京和廈門舉行，今年按慣例由陸方主辦，在南京登場，旨在促進兩岸產業交流合作、經濟交流，是當前兩岸民間層級最高的交流平台。

去年的兩岸企業家峰會年會同樣在12月舉行，當時，中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧向兩岸企業家峰會理事會發賀信，代表中共總書記習近平和中共中央，對年會召開表示祝賀。賀信稱，大陸堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，支持台胞台企參與中國式現代化建設，共享祖國大陸發展進步成果，增進兩岸同胞親情福祉。

峰會 陳斌華 中共

延伸閱讀

美方批准輝達 H200 晶片銷陸 北京可能不買白宮的帳

對岸人工智慧GPU代工商機漸浮現 大摩：台積目標價有上行空間

川普批准輝達對大陸出售 H200 執行長黃仁勳還有兩關要過

投資減少、收益走高 台商在大陸到底發生了什麼？

相關新聞

陸方宣布 兩岸企業家峰會年會16、17日在南京登場

大陸方面10日宣布，兩岸產業界年度高層級交流活動「2025兩岸企業家峰會年會」將於12月16日至17日在江蘇南京舉行。大...

國台辦批我禁小紅書「反民主」 台媒問大陸是否會開放使用臉書

內政部近日對大陸社交平台小紅書發布一年封鎖令，大陸國台辦發言人陳斌華10日抨擊，民進黨名為「反詐」，實為「反民主」，妨害...

陸11月CPI年增擴大至0.7%、PPI跌幅擴大至2.2%

大陸國家統計局10日最新發布，大陸11月居民消費價格指數（CPI）按年增長0.7%，升幅較10月擴大0.5個百分點，是去...

陸11月新能源乘用車零售 同比增4％

新能源車（含電動車）日益成為汽車主流，大陸汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（簡稱「乘聯分會」）8日發布數據顯示，11月...

陸船企 創國內單次訂單金額新高

不畏美國打壓與日韓競爭，中國遠洋海運集團與中國船舶集團8日在上海舉行新造船簽約活動。當日簽約的新造船訂單涵蓋各型船舶共計...

智元通用具身機器人量產 第5千台機器人下線

中國人形機器人正步在入產品化、商業化的「加速跑」。12月8日，智元創新（上海）科技有限公司（簡稱：智元機器人）第5000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。