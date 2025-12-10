陸方宣布 兩岸企業家峰會年會16、17日在南京登場

大陸方面10日宣布，兩岸產業界年度高層級交流活動「2025兩岸企業家峰會年會」將於12月16日至17日在江蘇南京舉行。大陸國台辦發言人陳斌華說，年會將圍繞把握大陸「十五五」規畫制定實施的時代機遇，協助台商台企融入新發展格局，深化兩岸產業鏈供應鏈融合發展等議題進行深入交流討論。

陳斌華10日上午主持國台辦例行記者會，他首先發布上述訊息。

陳斌華說，2025兩岸企業家峰會年會將於12月16日至17日在江蘇南京舉行，本次年會以「聚焦轉型創新 深化多鏈合作」為主題，圍繞把握「十五五」規畫制定實施的時代機遇，協助台商台企融入新發展格局，深化兩岸產業鏈供應鏈融合發展等議題進行深入交流討論。

他說，兩岸企業家峰會理事會成員、會員及兩岸企業家、相關專家學者共約800人將出席活動。

兩岸企業家峰會是於2013年，分別在北京與台北成立的團體，永久會址設在江蘇南京，過往每年分別由陸方峰會和台方峰會分別在兩岸主辦年會，近年則輪流在南京和廈門舉行，今年按慣例由陸方主辦，在南京登場，旨在促進兩岸產業交流合作、經濟交流，是當前兩岸民間層級最高的交流平台。

去年的兩岸企業家峰會年會同樣在12月舉行，當時，中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧向兩岸企業家峰會理事會發賀信，代表中共總書記習近平和中共中央，對年會召開表示祝賀。賀信稱，大陸堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，支持台胞台企參與中國式現代化建設，共享祖國大陸發展進步成果，增進兩岸同胞親情福祉。