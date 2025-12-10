港交所引陸資 推科技100指數 可望帶動近4,000億元相關 ETF 搶購潮

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

香港交易所昨（9）日宣布，推出香港交易所「科技100指數」，這是港交所推出的首檔港股指數，追蹤100家在港股市值最大的科技公司，涵蓋AI、電動汽車、機器人等六大創新主題。外界預期將引爆相關ETF約港幣千億（約新台幣4,000億元）的搶購熱潮。

東方財富網報導，港交所與大陸資產管理公司易方達基金管理簽訂協定，授權在大陸推出追蹤港交所科技100的交易所買賣基金（ETF），具體安排將取決於監管批准及發行人的進一步公告。

由於此前恒生科技指數ETF銷售火爆（規模港幣2,000億元），這次科技100指數ETF一旦推出，很可能引發千億級資金搶購。

港交所科技100指數涵蓋100檔符合港股通交易資格的大型及中型科技公司股票，包括具顯著增長潛力的企業，滿足投資者多樣化配置需求，並設有快速納入機制，符合特定條件的新上市公司在獲納入港股通交易後，可於常規審核周期外快速加入指數。其中，騰訊控股、寧德時代等極具增長潛力的科技公司獲納入，體現出資本市場對其創新實力與商業價值的高度肯定。

該指數覆蓋六大科技及創新主題，包括人工智慧、生物科技及醫藥、電動車及智慧駕駛、資訊科技、互聯網和機器人，橫跨龍頭及新興企業，為投資者提供多元化的投資選擇及機會。

