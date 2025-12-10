智譜「掀桌」 開源旗下模型 AutoGLM 引爆 AI 入口大戰

繼字節跳動推出一款「豆包AI手機」後，大陸AI模型公司智譜昨（9）日宣布開源其核心AI助理(AI Agent)模型「AutoGLM」。這一動作被業界視為全球首個具備「Phone Use」（手機操作）能力的AI助理技術開放，參戰「AI手機入口」。

智譜此時選擇開源，被業界解讀為一種技術上的「掀桌」行為，代表「人人都可以打造豆包手機」的願景，在技術上已成為可能。

日前，豆包手機助手剛發布，卻在多個大廠應用程式上屢屢碰壁，引發行業對「超級入口」壟斷的擔憂，而智譜以開源策略降低技術門檻，可能加速中小廠商入場，形成多元化AI手機生態。

此次開源代表硬體廠商、手機廠商和開發者均可基於AutoGLM，在自己的設備或系統中建立一個能「看懂」螢幕、並類比真人進行點擊、輸入、滑動的AI助手。

在豆包AI手機近期受到騰訊、阿里等大廠禁用引「AI上機」爭議下，有觀點認為，面對AI手機帶來顛覆式創新，各大平台業者透過旗下AI聊天機器人搶占用戶流量的大戰正在開啟，爭奪數位生態主導權。

科創板日報報導，智譜開源的AutoGLM能穩定完成外賣點單、機票預訂等複雜操作流程。該模型目前已支持微信、淘寶、抖音、美團等超過50個中文App的核心場景。此外，開源AutoGLM模型將大幅降低AI手機技術門檻。

近期字節跳動旗下的AI助手豆包與中興通訊合作的首款AI手機nubia M153經發售就引發熱議，用戶不直接打開其他應用程式，僅透過豆包便能完成操作，這讓應用程式失去與用戶之間的直接聯繫，進而喪失用戶黏性和入口價值，因而引發平台大廠危機感。

而騰訊旗下微信拒絕登陸豆包手機後，阿里系旗下多款應用，包括淘寶、淘寶閃購、閒魚、大麥等App也跟進拒絕登錄。

Omdia分析師鍾曉磊認為，AI時代的競爭，本質上是「系統對系統」，而非「廠商對廠商」，對於安卓生態，最大挑戰並不是模型能力，而是系統碎片化程度高，廠商與開發者之間的話語權分散，隱私和數據安全難統一。這些因素在AI上機時代尤其關鍵，可能成為未來面對鴻蒙、iOS時的最大隱患。