規模逾2300億元人民幣 粵領跑人工智能產業

廣東省工業和信息化廳8日通報，2025年1月至10月，廣東省人工智能核心產業規模超過2300億元人民幣；工業機器人、服務機器人產量分別為26.02萬套、1283.88萬套，規模均穩居中國第一。

中新社報導，廣東人工智能與機器人產業在研發能力、企業發展、重點產品、行業應用、市場潛力等方面均處中國前列，算力芯片國內領先、模型算法優勢明顯、智能終端全球一流、應用賦能走在前列。

在人工智能產業布局上，廣東重點以廣州、深圳為核心引擎，以珠海、佛山、東莞、惠州為重要增長極，推動粵東粵西粵北全域協同發展；在生態構建上，該省在人工智能基礎層建設國產計算芯片生態適配中心、開源鴻蒙適配中心，補齊國產芯片與操作系統「適配難、推廣慢」的短板。

同時，廣東在人工智能技術層建設「1+1+N」具身智能訓練場體系、人工智能開源社區，補齊具身智能訓練資源分散與場景支撐體系不完善、開源生態協同效能偏弱等短板；在人工智能應用層建設智能體領域創新中心、智能終端領域創新中心，補齊應用層技術落地系統性不足的短板。

此外，廣東圍繞具身智能機器人操作系統、大模型、運動控制算法等軟件以及傳感器、電驅動關節、高性能電池等重點領域，細化21項攻堅任務，推動形成一批面向產業鏈關鍵環節的底層通用技術。

據悉，2025年粵港澳大灣區人工智能與機器人產業大會暨廣東省人工智能與機器人技能大賽將於12月12日至14日在廣州舉行。