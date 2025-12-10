快訊

今明晴朗溫暖上看30度 吳德榮：周六起首波冷氣團 挑戰10度以下低溫

聽新聞
0:00 / 0:00

陸企加速布局鈉電池

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

隨著碳酸鋰價格暴漲，大陸上市公司加速鈉離子電池（鈉電池）布局。今年11月，寧德時代與容百科技簽署鈉電池採購協議，同興科技宣布投建年產10萬噸鈉電正極材料及6GWh電芯專案，金拓鋰電則將原有18GWh磷酸鐵鋰儲能電池專案轉為18GWh鈉電池專案。

業內人士表示，碳酸鋰價格上漲，直接推高磷酸鐵鋰電池成本。在當前市場環境下，行業對於降本的渴求愈發強烈。

鈉電池憑藉獨特成本與資源優勢，與鋰電池的協同互補，將有助於滿足不同應用場景需求。

證券時報報導，近期碳酸鋰等鋰電材料價格持續上漲，廣期所數據顯示，碳酸鋰主力合約價格自10月9日以來漲幅超過30%，11月20日更是突破每噸人民幣10萬元。

12月本是鋰鹽消費淡季，但碳酸鋰價格「淡季不淡」。碳酸鋰價格走勢引發市場廣泛關注，也加劇了行業降本緊迫性。

今年11月，寧德時代與容百科技簽署鈉電池採購協議，容百科技是寧德時代鈉電正極粉料第一供應商，寧德時代承諾每年採購量不低於總採購量60%。

同在11月，同興科技宣布投建年產10萬噸鈉電正極材料及6GWh電芯專案。同興科技接受機構調研時表示，鈉電池的核心優勢集中在低溫性能、安全性和長期成本三大角度，零下40度時容量保持率接近90%；長期營運成本優勢明顯，理論可達人民幣0.19元/Wh；安全性更高，穿刺後無明顯升溫，這是鋰離子電池無法實現。

有企業選擇將磷酸鐵鋰儲能電池項目轉型升級為鈉電池專案。

11月，金拓鋰電宣布，將原有18GWh磷酸鐵鋰儲能電池項目轉為18GWh鈉電池專案。項目總投資人民幣61.1億元，分兩期建設鈉電池及PACK生產線。

在成本上，容百科技董事長白厚善表示，鈉電池的整體總成本要低30%。預計到2035年磷酸鐵鋰電池和鈉電池的比例是4比6，屆時，磷酸鐵鋰需求量將達1500萬噸，鈉電池正極材料的需求量將達2000萬噸。

值得注意的是，鈉電池與鋰電池是協同互補的關係。鈉電池將主攻成本敏感、低至中等能量密度需求的儲能和低速出行市場，而鋰電則在高能量密度、長壽命和高階應用領域保持優勢。

白厚善強調，鈉電材料規模化應用是總量市場的擴張，「不是搶蛋糕，而是把蛋糕做大」。

電池 寧德時代 材料

延伸閱讀

延續演唱會熱潮 高雄飯店紛推耶誕節專案及跨年優惠

CSP廠飛向天空 還有難關

全民權證／亞德客 押價內外10%

恐怖黑煙猛竄…金門料羅港貨櫃廢機車突起火 消防10分鐘撲滅

相關新聞

貿易順差破兆美元…專家：陸需新外貿戰略 平衡進出口

大陸海關總署最新數據顯示，今年前十一月大陸貿易順差近一點○八兆美元，成為全球首個貿易順差突破一兆美元的國家。大陸國務院發...

智譜掀桌…開源旗下模型AutoGLM 引爆AI入口大戰

繼字節跳動推出一款「豆包AI手機」後，大陸AI模型公司智譜昨（9）日宣布開源其核心AI助理(AI Agent)...

陸企加速布局鈉電池

隨著碳酸鋰價格暴漲，大陸上市公司加速鈉離子電池（鈉電池）布局。今年11月，寧德時代與容百科技簽署鈉電池採購協議，同興科技...

陸11月新能源乘用車零售 同比增4％

新能源車（含電動車）日益成為汽車主流，大陸汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（簡稱「乘聯分會」）8日發布數據顯示，11月...

陸船企 創國內單次訂單金額新高

不畏美國打壓與日韓競爭，中國遠洋海運集團與中國船舶集團8日在上海舉行新造船簽約活動。當日簽約的新造船訂單涵蓋各型船舶共計...

智元通用具身機器人量產 第5千台機器人下線

中國人形機器人正步在入產品化、商業化的「加速跑」。12月8日，智元創新（上海）科技有限公司（簡稱：智元機器人）第5000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。