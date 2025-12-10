隨著碳酸鋰價格暴漲，大陸上市公司加速鈉離子電池（鈉電池）布局。今年11月，寧德時代與容百科技簽署鈉電池採購協議，同興科技宣布投建年產10萬噸鈉電正極材料及6GWh電芯專案，金拓鋰電則將原有18GWh磷酸鐵鋰儲能電池專案轉為18GWh鈉電池專案。

業內人士表示，碳酸鋰價格上漲，直接推高磷酸鐵鋰電池成本。在當前市場環境下，行業對於降本的渴求愈發強烈。

鈉電池憑藉獨特成本與資源優勢，與鋰電池的協同互補，將有助於滿足不同應用場景需求。

證券時報報導，近期碳酸鋰等鋰電材料價格持續上漲，廣期所數據顯示，碳酸鋰主力合約價格自10月9日以來漲幅超過30%，11月20日更是突破每噸人民幣10萬元。

12月本是鋰鹽消費淡季，但碳酸鋰價格「淡季不淡」。碳酸鋰價格走勢引發市場廣泛關注，也加劇了行業降本緊迫性。

今年11月，寧德時代與容百科技簽署鈉電池採購協議，容百科技是寧德時代鈉電正極粉料第一供應商，寧德時代承諾每年採購量不低於總採購量60%。

同在11月，同興科技宣布投建年產10萬噸鈉電正極材料及6GWh電芯專案。同興科技接受機構調研時表示，鈉電池的核心優勢集中在低溫性能、安全性和長期成本三大角度，零下40度時容量保持率接近90%；長期營運成本優勢明顯，理論可達人民幣0.19元/Wh；安全性更高，穿刺後無明顯升溫，這是鋰離子電池無法實現。

有企業選擇將磷酸鐵鋰儲能電池項目轉型升級為鈉電池專案。

11月，金拓鋰電宣布，將原有18GWh磷酸鐵鋰儲能電池項目轉為18GWh鈉電池專案。項目總投資人民幣61.1億元，分兩期建設鈉電池及PACK生產線。

在成本上，容百科技董事長白厚善表示，鈉電池的整體總成本要低30%。預計到2035年磷酸鐵鋰電池和鈉電池的比例是4比6，屆時，磷酸鐵鋰需求量將達1500萬噸，鈉電池正極材料的需求量將達2000萬噸。

值得注意的是，鈉電池與鋰電池是協同互補的關係。鈉電池將主攻成本敏感、低至中等能量密度需求的儲能和低速出行市場，而鋰電則在高能量密度、長壽命和高階應用領域保持優勢。

白厚善強調，鈉電材料規模化應用是總量市場的擴張，「不是搶蛋糕，而是把蛋糕做大」。