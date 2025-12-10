智元通用具身機器人量產 第5千台機器人下線

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國人形機器人正步在入產品化、商業化的「加速跑」。12月8日，智元創新（上海）科技有限公司（簡稱：智元機器人）第5000台通用具身機器人在量產工廠下線。

根據中新社報導，作為上海首家人形機器人量產企業，智元機器人出貨量從2025年初的1000台躍升至5000台。智元機器人聯合創始人彭志輝表示，這意味著中國國產通用具身機器人突破規模化生產瓶頸，邁入規模商用時代。

此前，全球通用具身機器人領域長期受困於技術壁壘、成本高企等問題，規模化量產難度極大。在彭志輝看來，智元機器人能夠量產源於技術、生態與供應鏈的三重成熟。 　　

「這一成果不僅驗證了智元規模化製造體系的成熟度，更支撐起明年1萬台、未來10萬台的產能規畫藍圖」。彭志輝說。        

智元機器人方面表示，隨著規模化生產推進，通用具身機器人的製造成本有望能夠進一步下降。與此同時，通用具身機器人在多種場景運行積累的海量數據又將反哺技術迭代。這一趨勢將會推動具身智能產業進入良性發展周期，加速融入工業製造、物流分撿、民生服務等領域。

