快訊

今明晴朗溫暖上看30度 吳德榮：周六起首波冷氣團 挑戰10度以下低溫

北方華創蝕刻設備 大突破

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
瑞銀報告指出，大陸半導體設備大廠北方華創「90：1高縱橫比蝕刻」方面可能取得重大進展。（新浪財經）
瑞銀報告指出，大陸半導體設備大廠北方華創「90：1高縱橫比蝕刻」方面可能取得重大進展。（新浪財經）

瑞銀最新一份報告稱，大陸半導體設備大廠北方華創「90：1高縱橫比蝕刻」方面可能取得重大進展，這類蝕刻設備，將可助力300層以上的NAND Flash快閃記憶體的生產。

瑞銀的報告指出，如果北方華創最終能獲得大陸國內NAND Flash晶圓廠客戶的訂單，這可能代表數億甚至是數十億美元的新增市場機會。

除此之外，考慮到大陸對於先進邏輯晶片的需求反應積極，認為北方華創來自其國內先進邏輯晶片客戶的營收上還有進一步增長的空間。

隨著3D NAND技術的發展，堆疊層數也越來越高，目前正在往300層以上方向發展。這就像是蓋數百層的「摩天大樓」，而每層之間的連通，則需要透過極高深寬比的深孔蝕刻設備，來挖出數百層樓深、且極其狹窄的「電梯井」。

而每一層的材料總厚度是固定的，通常達到幾微米，如果要將數百層都互聯起來，就需要通過極高深寬比的深孔蝕刻設備來將數百層都打通，而這些結構必須筆直、均勻且互不干擾。

為了在單位面積內塞入更多存儲單元，那麼每個垂直通道孔的直徑必須做得非常小，目前已經進入幾十奈米的量級。

對於200層以上的3D NAND，這個比值輕鬆超過 60：1，並且隨著層數增加（更深）和製程微縮（孔徑更小），這個比例還在不斷增大，對於300層以上的3D NAND就需要90：1甚至100：1邁進。這也是半導體製造中要求最苛刻的蝕刻製程技術之一。

值得一提的是，先前大陸境內的蝕刻設備龍頭中微公司已經宣布，在面向記憶體領域所要求的高深寬比的深孔蝕刻方面，實現90：1的深孔蝕刻，並正在突破100：1的深孔蝕刻。

製程 半導體 客戶

延伸閱讀

川普才批准銷陸！傳大陸將限制輝達H200晶片進口 恐與這原因有關

金管會金檢重點轉向 新南向替代大陸

外交僵局未解…立陶宛稱對大陸態度開放 但拒接受涉台代表處要求

台商大陸獲利前3季創近十年同期新高 投資卻首度衰退

相關新聞

貿易順差破兆美元…專家：陸需新外貿戰略 平衡進出口

大陸海關總署最新數據顯示，今年前十一月大陸貿易順差近一點○八兆美元，成為全球首個貿易順差突破一兆美元的國家。大陸國務院發...

智譜掀桌…開源旗下模型AutoGLM 引爆AI入口大戰

繼字節跳動推出一款「豆包AI手機」後，大陸AI模型公司智譜昨（9）日宣布開源其核心AI助理(AI Agent)...

陸企加速布局鈉電池

隨著碳酸鋰價格暴漲，大陸上市公司加速鈉離子電池（鈉電池）布局。今年11月，寧德時代與容百科技簽署鈉電池採購協議，同興科技...

陸11月新能源乘用車零售 同比增4％

新能源車（含電動車）日益成為汽車主流，大陸汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（簡稱「乘聯分會」）8日發布數據顯示，11月...

陸船企 創國內單次訂單金額新高

不畏美國打壓與日韓競爭，中國遠洋海運集團與中國船舶集團8日在上海舉行新造船簽約活動。當日簽約的新造船訂單涵蓋各型船舶共計...

智元通用具身機器人量產 第5千台機器人下線

中國人形機器人正步在入產品化、商業化的「加速跑」。12月8日，智元創新（上海）科技有限公司（簡稱：智元機器人）第5000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。