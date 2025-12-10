陸船企 創國內單次訂單金額新高

不畏美國打壓與日韓競爭，中國遠洋海運集團與中國船舶集團8日在上海舉行新造船簽約活動。當日簽約的新造船訂單涵蓋各型船舶共計87艘，合同總金額約500億元人民幣，成為中國造船企業簽訂的國內單次合作簽約最高金額的訂單。

中新社報導，當前，全球航運與造船業正面臨深刻變革，綠色低碳與數智技術深度融合，成為產業發展的重要方向。對中國遠洋海運集團而言，本次新造船是集團順應當前航運業大型化、綠色化、智能化發展方向，持續推進船隊結構優化，保持規模優勢，致力於保障全球貿易物流供應鏈穩定的重要舉措。

對中國船舶集團而言，這批新船訂單將為旗下多家造船基地帶來體量可觀、技術含量較高的優質在手訂單，為集團在新燃料動力、智能系統集成、數字化交付等關鍵領域的技術迭代提供了「實船場景」和規模化應用平台。

據悉，2024年，上述兩大集團已在上海簽署戰略合作框架協議，將綠色轉型、數字化建設、智能船舶與智能製造等確立為優先合作方向。此次，雙方將以簽約為新起點，在科技創新、綠色低碳、智能製造等領域開展更深層次合作。