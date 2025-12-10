陸11月新能源乘用車零售 同比增4％

新能源車（含電動車）日益成為汽車主流，大陸汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（簡稱「乘聯分會」）8日發布數據顯示，11月新能源乘用車市場零售132.1萬輛，同比增長4.2%，環比增長3.0%。

中新社報導，乘聯分會當日發布11月份全國乘用車市場分析。據統計，11月全國乘用車市場零售222.5萬輛，同比下降8.1%，環比下降1.1%。今年以來累計零售2148.3萬輛，同比增長6.1%。其中的新能源車，11月在國內零售滲透率59.3%，較去年同期提升7個百分點。

乘聯分會分析，由於今年乘用車零售市場前期增長較快，加之去年11月基數較高，今年11月的小幅負增長實際上熨平了去年的高增長，且與2022年11月相比，增速仍達5%，因此總體走勢相對正常。

根據乘聯數據，11月乘用車出口60.1萬輛，同比增長52.4%，環比增長9.1%。11月新能源乘用車出口28.4萬輛，同比增長243.3%，環比增長19.3%，占乘用車出口47.3%。伴隨著中國新能源車的規模優勢顯現和市場擴張需求，中國製造的新能源品牌產品愈來愈多地走出國門，在海外的認可度持續提升。

展望12月，乘聯分會分析，受今年新能源車車購稅免稅到期政策影響，消費者年末購車緊迫感更強，疊加車企推出購置稅補貼方案，推動車市消費熱度持續上升，預計新能源銷量會有進一步提升。

從國外的汽車市場也能看出電動汽車愈來愈受消費者青睞。德國汽車工業協會8日發布的最新預測顯示，德國2026年乘用車新註冊量將增長2%，達到290萬輛，較2019年低約五分之一。但電動汽車是支撐行業增長的核心力量。

德國汽車工業協會估計，若聯邦政府能迅速推出新一輪電動車購買補貼，2026年德國電動乘用車新註冊量將達7.9萬輛，同比增長17%。其中純電動汽車預計增長30%至69.3萬輛。

分析預測德國國內電動乘用車生產量將繼續擴大。德國汽車工業協會主席希爾德加德．米勒表示，德國將進一步鞏固全球第二大電動汽車生產基地的地位。德國汽車工業將在電動出行領域繼續保持全力推進的勢頭。