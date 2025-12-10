快訊

陸三大電信恐禁連接美國網路

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
美國聯邦通信委員會（FCC）可能禁止大陸三大電信公司連接美國網路。聯合報系資料照
美國聯邦通信委員會（FCC）於當地時間8日表示，基於國家安全考量，可能禁止大陸三大電信公司（中國移動、中國電信及中國聯通）連接美國網路，以加強對騷擾電話的管控。同時，美國國會擬限制大陸生物科技企業參與美國政府合約。

路透報導，FCC要求上述公司解決其在騷擾電話緩解數據庫的認證問題，並對它們存在於數據庫表示擔憂。若FCC將三家公司移出數據庫，所有美國電話營運商和語音服務提供者將停止直接接收來自大陸電訊商的電話。FCC警告，若公司無法提供證明其存在不構成國安威脅的證據，仍可能被移出，三家企業有兩周回應期限。

FCC此前多次限制陸企在美經營：2019年拒絕中國移動提供美國電信服務申請，2021及2022年撤銷中國聯通、太平洋網路及其全資子公司ComNet，以及中國電信美洲公司的營運授權。FCC於3月啟動調查，對包括華為在內的九家陸企審查是否規避美國現行限制。

同時，彭博指，美國國會正考慮通過跨黨派法案，限制大陸生物技術公司參與美國政府合約，並授權禁止美國對大陸AI及先進計算機投資。「生物安全法案」（Biosecure Act）及「打擊中國法案」（FIGHT China Act）均納入最新版「國防授權法案」（NDAA）。

其中，生物安全法案要求白宮管理與預算辦公室一年內制定名單，禁止特定公司獲聯邦合約、補助或貸款，並提供申訴機會。列入美國國防部「中資軍工企業」名單的公司，包括華大基因、其分拆公司華大智造及可能的藥明康德。這些公司均否認屬軍工企業，但美國議員警告，大陸希望在生物技術領域取得主導，或用於開發先進武器。

