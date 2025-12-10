貿易順差破兆美元…專家：陸需新外貿戰略 平衡進出口

大陸海關總署最新數據顯示，今年前十一月大陸貿易順差近一點○八兆美元，成為全球首個貿易順差突破一兆美元的國家。大陸國務院發展研究中心前副主任劉世錦近日在一場演講中表示，大陸需要實施新的對外貿易戰略，即進出口基本平衡。

綜合彭博等外電，劉世錦在該場演講中表示，大陸人口相當於美國四倍，當經濟增長和收入達到一定水準，完全可能形成遠超美國的全球最大消費市場，成為「全球最大的甲方」。為此大陸需要實施進出口基本平衡的新戰略，在保持出口競爭力、存在大量出口順差情況下，相應增加進口，但改由人民幣支付結算。

劉世錦指出，去年大陸貿易順差約為一兆美元，如果大陸能夠在相當規模上增加同等金額的商品和服務進口，並以人民幣支付，將會顯著提升離岸人民幣的流動性。推動人民幣在合理範圍內升值也將有助於貨幣國際化。這將提升大陸居民在海外的購買力，並帶動消費。

彭博指出，劉世錦的觀點不代表官方政策，但也反映出國際社會要求大陸重新平衡貿易的壓力不斷加大。法國總統馬克宏近日接受採訪時也表示，如果北京無法解決貿易失衡問題，歐盟可能被迫對中國採取「強有力措施」，包括可能徵收關稅。

大陸國家主席習近平八日主持召開中央政治局會議，分析研究二○二六年經濟工作。會議指出，繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，持續擴大內需、對外開放。並提出更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭。