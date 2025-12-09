對話國際經濟組織負責人 陸總理李強：開放大門將越大

在規畫明年經濟工作方針之際，大陸國務院總理李強今天在北京，與世界銀行、國際貨幣基金、新開發銀行、世貿組織等國際經濟組織負責人舉行「1+10」對話會。他說，大陸開放的大門將越開越大，願和各方一道築牢互利共贏的國際經貿格局，提升多邊機制權威和效能，和承擔與自身能力相匹配的國際義務，建設性參與國際交流合作。

據中新社，李強今天在北京釣魚台國賓館，和主要國際經濟組織負責人舉行「1+10」對話會。出席者包括新開發銀行行長羅塞芙、世界銀行行長彭安傑、國際貨幣基金總裁格奧爾基耶娃、世貿總幹事伊維拉、聯合國貿發會議秘書長格林斯潘、國際勞工組織總幹事洪博、國際清算銀行總經理德科斯、金融穩定理事會主席貝利、亞投行行長金立群、經合組織副秘書長魯日奇卡。

李強說，這次對話會以「共商全球治理，共謀全球發展」為主題。他提到，今年世界經濟波動曲折，各方應當加大市場相互開放，避免經貿問題泛政治化、泛安全化，加強創新國際合作，共同培育壯大發展新動能。

李強說，今年大陸經濟頂壓前行，取得新的發展成績，「我們有信心有能力完成全年經濟社會發展目標任務」。

他說，中共十五五規畫建議為未來5年的發展作出戰略擘畫，大陸經濟將保持穩健好轉趨勢，經濟總量將再上新台階，產業升級將創造新的發展空間，超大規模市場需求將加快釋放。「中國開放的大門將越開越大，歡迎更多外國企業來華開拓市場」。

李強說，中方願和各方一道築牢互利共贏的國際經貿格局，推動經濟全球化深入發展，提升多邊機制權威和效能，匯聚促進共同發展的更大合力。大陸將繼續積極承擔與自身能力相匹配的國際義務，建設性參與國際交流合作，提供更多公共產品，為推動世界經濟健康穩定發展貢獻更大力量。

據中方發布，國際經濟組織負責人表示，各方願和中方在貿易投資、綠色發展、人工智慧、民生就業、金融穩定、可持續發展等領域加強溝通協作，維護多邊主義和自由貿易體制，共促全球經濟發展。

值得注意的是，中共中央政治局剛於昨日召開會議，由中共總書記習近平主持，分析研究二○二六年經濟工作。按照慣例，大陸年度的中央經濟工作會議（中經會）也預計在數日後舉行，對來年經濟工作做出進一步部署。