折扣無法刺激銷量？陸車市傳統銷售旺季三年來首次下跌

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
在數十億美元的補貼下，大陸得以在全球電動車市場和產業鏈上取得領先地位。圖為廣交會新能源汽車及智慧出行展區，人潮川流不息。中新社
在數十億美元的補貼下，大陸得以在全球電動車市場和產業鏈上取得領先地位。圖為廣交會新能源汽車及智慧出行展區，人潮川流不息。中新社

「金九銀十」是大陸汽車市場的傳統銷售旺季，不過最新數據顯示，大陸乘用車市場11月零售222.5萬輛，年減8.1%、月減1.1%，是2023年以來11月零售銷量首次出現負增長。大陸乘聯會強調，考量到今年前期增長較快，以及去年11月的超高基數，總體走勢仍是相對正常的；彭博則指出，在通常的旺季出現罕見下降，是因為汽車製造商的折扣未能彌補以舊換新補貼政策終止帶來的影響。

界面新聞報導，大陸乘聯分會8日公布最新數據顯示，11月大陸乘用車市場零售222.5萬輛，年減8.1%，月減1.1%。新能源乘用車表市場零售132.1萬輛，年增4.2%，月增3.0%；常規燃油乘用車零售90萬輛，年減22%，月減7%。

今年以來，大陸乘用車市場累計零售2,148.3萬輛。具體到全年的月份來看，今年車市零售累計增速為：1-2月增長1.2%，3-6月增長15%，7-9月增速徘徊在6%左右，10-11月回落到偏低狀態。

從各家車企的表現來看，11月，比亞迪汽車以30.7萬輛零售銷量居榜首位置，但年減26.5%；吉利汽車以26.8萬輛的零售銷量排第二，年增23.5%；一汽大眾排第三，銷量13.8萬輛，年減6.5%；奇瑞和長安汽車列第4、5位，分別年減25.7%、24、6%。

大陸乘聯分會表強調，由於今年前期增長較快，政策補貼本身目標是穩定總體增長幅度，因此年末穩增速的現象是合理的走勢。去年11月的超高基數，今年11月的小幅負增長是熨平了去年的高增長，相對2022年11月增速仍達5%，因此總體走勢仍是相對正常的。

大陸乘聯分會並稱，受相關政策影響，消費者年末購車緊迫感更強，因而選擇車型更考慮提車進度。為應對交付周期延長導致消費者購車成本上升，車企紛紛推出購置稅補貼方案，這種兜底式方案只是今年年末的暫時行為，未來不可持續。

彭博指出，在大陸電動汽車市場，包含小米在內的十多家汽車製造商承諾，將對年底前鎖單用戶補貼購置稅差額，最高額度人民幣1.5萬元。雖然這在一定程度上提振了銷量，但隨著政府支持政策的逐步縮減影響需求，關注點開始轉向車企如何將銷售勢頭延續到新的一年。

電動汽車

折扣無法刺激銷量？陸車市傳統銷售旺季三年來首次下跌

