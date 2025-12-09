涵蓋AI、機器人等六大創新領域 港交所首推科技100指數

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
港交所宣布9日推出香港交易所科技100指數，為該集團推出的首隻港股指數，主要進一步拓展其指數業務。路透
港交所宣布，9日推出香港交易所科技100指數，為該集團推出的首隻港股指數，主要進一步拓展其指數業務，並繼續推動區內資本市場生態圈的發展。其為寬基股票指數，追蹤100家在香港交易所上市的市值最大的科技公司的表現，涵蓋AI、生物科技等六大創新主題。

港交所科技100追蹤的的業涵蓋六大創新主題，分別為人工智能、生物科技及製藥、電動汽車及智能駕駛、資訊科技、互聯網和機器人等。指數的成份股皆為港股通合資格股票，以滿足國際和中國大陸投資者的投資需求。

證券時報報導，港交所科技100指數有四大特點：一是市值覆蓋廣泛;二是上市時間要求及快速納入機制;三是港股通交易資格;四是涵蓋多元科技領域。

指數在具體選股上，也有三方面的要求，一是上市時間要求最少六個月；二是基本面要求（過去兩個財政年度）研發開支佔收入不低於3%，或收入按年增長不低於5%；三是流動性要求過去六個月日均成交額多於2000萬港元。

港交所也宣布，已與大陸資產管理公司易方達簽訂協議，授權其在大陸推出追蹤港交所科技100的交易所買賣基金(ETF)。

港交所集團行政總裁陳翊庭表示，這是集團指數及數據業務發展的一個重要里程碑。這隻寬基指數涵蓋多個重塑港股市場格局的創新行業，也突顯香港市場在推動這些新興產業發展方面的關鍵角色。該指數為投資者提供有效且全面的投資工具，幫助他們把握科技和新興領域的投資機遇。

至於與易方達基金達成的授權安排，陳翊庭說，將進一步推動港股相關產品在中國大陸市場的發展，滿足大陸投資者捕捉港股市場科技投資機遇的強烈需求。

