專家：越南中上游仰賴陸進口 成陸1兆美元高順差之因

大陸海關總署最新數據顯示，今年前11月累計貿易順差達1.08兆美元，同時對東協地區出口增長。對此，中經院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈9日表示，在東協地區包括越南、柬埔寨等對於中上游的材料仍然得從大陸進口，因此對於大陸創造如此高順差結果不意外。

中經院台灣東南亞國家協會研究中心今（9）日發表「台商在東協投資趨勢調查報告（2018–2024年）」，和美商鄧白氏台灣分公司攜手，開創台灣重要智庫與全球企業資料庫領導者合作新局，也是台灣首份以企業實際數據（涵蓋實質受益人結構、股權關係、公司母子關係、品牌關連性等）為基礎的台商在東協投資之調查報告。

調查報告發現，台商在東協投資家數穩定成長，多數產業新增投資家數以美中貿易衝突時期成長最快，且高度集中在越南，顯示美中貿易衝突促使台商加快至東協布局。且越南仍是電子業台商之投資移轉重鎮，印尼則為台商投資紡織服裝及製鞋業的重點國家。與全球企業相較，台商在東協投資製造業家數與服務業獲利均呈現高度集中在單一國家現象，投資產業別亦集中電子業等製造產業

徐遵慈對本報表示，在2018年中美貿易戰後，台商、大陸企業都轉到東南亞，導致從中國直接出口到美國的金額明顯下降，而這些廠商到越南、菲律賓等地只有下游的組裝，所需的中間財、零配件本地仍無法完整供應，因此多數要從中國大陸進口，尤其是越南、柬埔寨，在當地組裝之後再出口到美國，導致這些國家對美國的出口一直增加。

徐遵慈說，現在中國大陸角色從最終出口地轉成中間材供應地，供應中間財給越南、柬埔寨，這些國家對中國大陸的依賴越來越高，因為他沒有辦法跟別人買。因此近期有不少國家詢問，希望能轉移到台灣，因為要分散跟大陸的進口。所以也要建議這些國家跟台灣簽自由貿易協定（FTA），讓關稅變成零。

徐遵慈進一步指，目前越南製造業聚焦在下游，要往上走到中上游材料，至少五到十年。還有一段距離，有滿長時間。但泰國、馬來西亞與新加坡，當地供應鏈某些產業比越南要進步，所以這兩年包括印刷電路板（PCB）會選擇到泰國，封測則到馬來西亞。

「台商在東協投資趨勢調查報告（2018–2024年）」橫跨三個時期的政經地緣事件，包括：美中貿易戰衝突時期（2018.1-2019.12）；疫情時期（2020.1-2022.7）；裴洛西訪台（2022.8-2024.12）時間橫跨橫跨七年。據報告不完全統計，台商在東協投資家數突破6,200家，2024年台商東協總營收2607億，僱用人數96萬人，其中僱用人數越南佔比59%，另就2024台商總營收統計，營收最多反而是新加坡，佔比47.6%。