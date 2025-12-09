Google與陸廠Xreal合作AI眼鏡2026發布 中國製造成分高

谷歌（Google）9日展示與大陸企業XREAL合作開發的「Project Aura」，這是全球首款搭載Android XR平台以及Gemini AI的消費級AR眼鏡產品，計劃於2026年推出。將採用XREAL自研X1S晶片，硬體研發和製造幾乎全部依託大陸團隊完成，包括龍旗科技、立訊精密都是供應商。

據了解，Project Aura定價預計低於蘋果Vision Pro和三星Galaxy XR頭顯，用戶利用Gemini AI功能，可實現上下文感知對話、設備控制、實時翻譯和視覺搜索等功能。有分析認為，這種端側AI與XR設備的結合，有望推動行業進入集中爆發期。

證券時報報導，Project Aura將XREAL的光學、晶片、空間算法與谷歌的 Android XR和Gemini AI原生融合，讓AI完成「看見→理解→交互」的完整閉環。

華爾街見聞報導，Project Aura由Xreal負責硬體開發，該款設備採用了Xreal的稜鏡透鏡技術，外觀類似加厚的太陽鏡。該產品無需手機即可工作，但必須外掛電池；設備搭載高通驍龍XR 2 Gen 2 Plus晶片組，與三星Galaxy XR頭顯使用相同的處理器。

而該款AI眼鏡中國製造成分高，科創板日報報導，Project Aura的Prism™光學系統由大陸團隊獨立研發並量產，X1S空間計算晶片由XREAL自研設計，供應鏈體系扎根長三角，上海將作為XREAL 全球研發與未來AI終端創新中心。

XREAL創始人兼CEO徐馳表示，Agent不應僅僅是軟體，更應該是一個「硬體化的Agent」，這樣才能最大範圍地釋放AI的能力。眼鏡作為與人最貼近的設備，是承載下一代智能終端的天然載體。眼鏡所帶來的增量數據，是AI通向AGI的必經之路。

不過，徐馳近期在極客公園創新大會2026上表示，AI眼鏡仍然面臨「不可能三角」的挑戰：全天候舒適佩戴、極佳的顯示效果以及強大的AI智能化。他預計，一個真正具備「iPhone時刻」意義的產品將在未來兩到三年內問世。

隨著多家廠商跨界入局AI眼鏡，大陸AI眼鏡銷售逐漸升溫，阿里夸克AI眼鏡S1發售當日即登頂天貓、京東、抖音等主要電商平台智慧眼鏡品類熱銷榜，理想AI眼鏡Livis預售3小時內即突破3萬台。產業鏈上的光學顯示、結構件及高性能晶片等廠商也在跟進布局，藍思科技相關人士稱，正協助合作夥伴杭州靈伴科技（Rokid）突破光波導鏡片產能瓶頸，預計明年該鏡片產能提升後，出貨量將增至100萬台。