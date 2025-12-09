快訊

長春健博會 534企業參展

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

2025長春國際醫藥健康產業博覽會暨長白山人參產業高質量發展大會7日開幕，來自33國家和地區的534家企業參展參會，中外醫藥健康產業合作需求旺盛。  

中新社報導，本屆長春健博會展覽面積達5萬平方米，設置人參、中醫藥、醫療器械、醫美健康等板塊。東盟以及美國韓國、蒙古國等7個國際展團攜最新產品亮相，推動跨境產業鏈對接。 　　

美國展區匯聚了在健康產業領域具有代表性的企業與機構，以「沉浸體驗與專業展示」相結合的形式，呈現創新醫療領域的先進理念、特色產品。 　　

美國修寧健康集團在吉林建立工廠，為美國市場供貨。該集團總監李昂說，希望在展會上找到與人參、鹿茸等道地藥材企業的合作機會，共同拓展海外市場。

韓國展團帶來了健康食品、日化用品、醫美類產品等。韓國京畿道經濟科學振興院瀋陽代表處工作人員李風廣表示，長春健博會組委會在渠道對接方面提供了有效支持，對韓國企業是一次重要的市場拓展機會。

本屆長春健博會還呈現了技術融合趨勢，多款「AI+醫療設備」受到關注。來自吉林大學的伊朗留學生黑德爾體驗相關設備後表示，通過簡單的舌診即可獲得健康分析，展現出中醫藥與人工智能結合的潛力。 

