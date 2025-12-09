迎馬年 義烏春節用品熱銷海外

快訊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
馬年到！「世界超市」浙江義烏的年味已濃，有關馬年的福字、對聯等傳統年貨產品開始熱銷。（中新社）
年到！「今年和往年不同的是，有一些外商來店選購和馬有關的各類產品，以此體驗中國的年節氛圍」。12月7日，浙江義烏主營年畫的商戶樓寶娟說，照目前下單量看，馬相關產品的海內外銷量漲幅明顯。 　　

中新社報導，2024年12月4日，「春節—中國人慶祝傳統新年的社會實踐」列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。過中國的春節、體驗中國春節的習俗等正逐漸為更多海外民眾關注。

義烏商戶樓寶娟介紹，農曆丙午年（馬年）漸近，她和團隊推出多款含有「馬上發財」、「馬上幸福」、「馬上拿高分」等字樣的產品。她說，大家都想討個吉利，也有外商找我了解完寓意後，立馬下單印有「馬上發財」的年畫。

義烏主營毛絨玩具的商戶陸慶榮亦有同感。「我們推出三十多款以馬元素為主的產品，最近青梅竹馬、馬上發財等造型的毛絨玩具內銷訂單量很不錯，也有新加坡、泰國商人下單」，他說。

「今年銷量會好一些，比往年好三分之一。像歐洲、南美、中東這些地區都有比較多的訂單，我們工廠的生產計畫已經排到元旦了」。義烏主營新年掛曆的商戶王清玉說。值得一提的是，不少義烏商戶正以春節用品為靈感，開發兼具實用性、時尚感的新產品。   　　        

「我們這款以馬造型為外觀、以馬嘴為充氣口的摺疊便攜U形枕最近特別暢銷，前段時間還在一項設計大賽中獲得金獎」。義烏「00後」商戶駱添樂介紹，為呼應新年氣氛，團隊特別設計了中國紅配色，產品在海內外的銷量表現不俗。 　　

義烏海關最新數據顯示，今年前10個月，義烏進出口規模首次突破7000億元（人民幣，下同），達7011.9億元，超2024年全年進出口規模，同比增長25.2%。其中，出口6150.6億元，同比增長24.4%。

春節 陸企

