打造超級APP 阿里成立千問C端事業群

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
阿里巴巴從B端企業服務向C端用戶市場的戰略轉型，近日成立千問C端事業群，首要目標是將千問打造成為一款超級APP。圖／取自界面新聞
阿里巴巴從B端企業服務向C端用戶市場的戰略轉型，近日成立千問C端事業群，首要目標是將千問打造成為一款超級APP，成為AI時代用戶的第一入口。

財聯社報導，阿里已成立千問C端事業群，由阿里巴巴集團副總裁吳嘉負責。該事業群由原智能信息與智能互聯兩個事業群合併重組而來，包含千問APP、夸克、AI硬件、UC、書旗等業務。

阿里巴巴在內部溝通中提及，千問C端事業群的首要目標是將千問打造成為一款超級APP，成為AI時代用戶的第一入口。未來，還將進一步把千問打造成無處不在的AI助手，覆蓋眼鏡、PC、汽車等場景，讓每一個普通人都能隨時隨地使用AI。

千問是阿里巴巴集團於今年11月13日啟動的個人AI助手應用項目，基於Qwen大模型開發，標誌著阿里巴巴從B端企業服務向C端用戶市場的戰略轉型。11月17日，阿里巴巴正式宣布千問APP公測上線、免費開放。當時阿里透露，未來千問將陸續覆蓋辦公、地圖、健康、購物等多個生活場景。

界面新聞指出，這是繼今年初公布人民幣3,800億元投入AI基礎設施之後，阿里AI戰略的又一重要布局。此前，阿里一直將重心放在B端AI市場，通過阿里雲向各行各業提供模型API服務。基於Qwen的優秀性能和國際影響力，阿里管理層認為啟動千問C端之戰的時機已經成熟。

