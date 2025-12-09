H200獲准銷陸 「中國輝達」摩爾線程將發布新一代GPU架構

在輝達H200晶片傳出獲准銷陸之際，被稱為大陸「國產通用GPU第一股」的摩爾線程今天發布消息稱，摩爾線程首屆MUSA開發者大會將在北京中關村國際創新中心拉開帷幕，摩爾線程創辦人張建中將首次系統闡述以MUSA為核心的全棧發展戰略與未來願景，並發布新一代GPU架構。

摩爾線程9日在微信公眾號上公告，12月19日至20日，摩爾線程首屆MUSA開發者大會（MDC 2025）將在北京中關村國際創新中心拉開帷幕。作為大陸第一個聚焦全功能GPU的開發者盛會，大會直面技術自立自強與產業升級的時代命題，匯聚全球AI與GPU領域開發者和技術領袖等。

公告表示，摩爾線程創辦人、董事長兼執行長張建中將首次系統闡述以MUSA為核心的全棧發展戰略與未來願景，並重磅發布新一代GPU架構、推出涵蓋產品體系、核心技術及行業解決方案的完整布局，分享多領域落地案例與生態建設進展。

摩爾線程表示，MDC 2025不僅是摩爾線程MUSA技術體系與全棧能力的集中呈現，更致力於打造一個連接技術創新、開發者共創與產業應用的戰略平台。大會將圍繞MUSA統一系統架構，全面展示從硬體到軟體、從技術到場景的全棧能力與生態進展，加速推動國產全功能GPU技術扎根千行百業。

澎湃新聞報導，摩爾線程是全功能GPU（圖形）晶片公司，目前已成功量產多款AI晶片，迭代四代GPU架構和智能SoC產品，實現從晶片、計算卡到智算集群的多元布局，覆蓋人工智慧、科學計算與圖形渲染等完整的計算加速產品矩陣，全面支持「雲-邊-端」全場景。

摩爾線程本月5日於上交所科創板IPO，開盤報每股650元，較發行價每股114.28元上漲468.78%，總市值突破人民幣3,000億元，單簽盈利高達人民幣26.786萬元。

由於摩爾線程的創辦人、董事長張建中曾任輝達中國區總經理，高管團隊很多也來自輝達，加上技術路徑和輝達一樣都是做全功能GPU（通用GPU），因此外界也會稱其為「中國版輝達」。