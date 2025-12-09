H200晶片獲准銷陸 陸觀察家：不信任、不需要

快訊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
川普宣布將允許輝達向中國大陸出售H200晶片，但大陸有科技業觀察家稱，輝達此舉是要清庫存，也是拯救美國的經濟，大陸既不信任，也不需要。（路透）

美國總統川普8日證實將允許輝達向中國大陸出售H200晶片，且美國政府將抽取25%分潤。大陸科技業觀察家項立剛分析稱，輝達此舉是要清庫存，也是拯救美國的經濟，大陸既不信任，也不需要。

項立剛9日在觀察者網發表評論指出，相信H200晶片會面臨H20晶片一樣的情況，大陸會冷處理，不可能出現較大規模銷售。

項立剛稱，輝達積累大量H200晶片、H20晶片，這些晶片不賣出去，輝達的經濟危機就會暴露出來，不但會影響輝達的營收和利潤數據，甚至會導致輝達股價出現大幅度下跌，導致美股出現大問題。開放H200晶片向大陸出售，就是輝達要清庫存，也是拯救美國經濟，

項立剛稱，對於大陸而言，中美博弈幾個核心問題並沒有解決：

一、輝達的晶片沒有供貨安全，美國今天可以解禁H200晶片向大陸銷售，明天就可以把這些晶片禁了，大陸如果要依賴美國晶片，就永遠沒有自己的供貨安全。

二、輝達晶片沒有使用安全，輝達晶片有後門，可以通過這些後門，管控晶片使用情況。如果大陸大規模使用這樣的晶片，被美國進行管控，大陸還要發展自己的人工智慧嗎？

三、大陸不是做不出自己的人工智慧晶片，現在大陸智算中心基本可以滿足需要，大陸不再採購H20晶片之後並沒有出現晶片荒，也沒有晶片供不應求的短缺現象，所有智算中心都在正常運行，甚至有些智算中心吃不飽。

四、大陸用創新的技術，把各地智算中心都整合起來，進行算力調度，哪個地方需要更多算力，可以把其他地方的算力調度過來。不需要建設大量單個智算中心，可以把已經建設的智算中心形成合力。

項立剛最後強調，很快大陸會出現算的過剩，輝達向大陸銷售H200晶片，基本上是一廂情願，大陸不買H20晶片，不完全是性能，就是不信任，也是不需要。這種不信任和不需要，H200晶片也是一樣。

