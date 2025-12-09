H200晶片獲准銷陸 業內人士：仍是AI計算領域主流選擇

美國總統川普8日證實將允許輝達向中國大陸出售H200晶片，且美國政府將抽取25%分潤。這項消息迅速引發市場反應，A股相關概念股同步開高，大陸國產AI晶片企業則呈現分化走勢。大陸業內人士分析，短期內輝達H200晶片或仍將是AI計算領域的主流選擇。

第一財經報導，輝達方面對於H200允許向陸出售一事表示「向商業客戶供應H200是一種值得肯定的舉措」，報導提到，輝達執行長黃仁勳今年7月在大陸受訪時曾表示，期待未來有更先進的晶片進入大陸市場。現在這一期待有望成為現實，「儘管附帶了收費的條件」。

這項消息帶動輝達產業鏈勝宏科技、中際旭創股價刷新歷史高點，浪潮信息、生益科技、景旺電子等股跟漲。

概念股上漲反映市場對相關企業能夠獲得先晶片片供應、提升產品競爭力的積極預期。這些公司作為輝達的供應鏈合作夥伴，或直接受益於H200晶片的對陸出口。

證券時報引述國盛證券分析，此事件對大陸資本支出是好事，全行業支出有望進一步提升，伺服器鏈、AIDC鏈、算力服務鏈明確利好。

相比之下，大陸國產GPU企業表現分化。近日剛在科創板IPO的摩爾線程小幅低開後快速翻紅，海光信息、寒武紀等AI晶片龍頭小幅上漲，波動普遍較小。

第一財經引述業內人士分析，這一定程度反映市場對大陸國產GPU替代輝達晶片的預期存在分歧，以及行業在面對國際競爭與技術進口時的複雜心態，短期內輝達H200晶片或仍將是AI計算領域的主流選擇。

對於A股GPU晶片廠商而言，輝達H200晶片的對陸出口既是挑戰也是機遇。一方面，輝達晶片的供應將加劇市場競爭，壓縮大陸國產晶片企業的市佔率；另一方面，這也為大陸國產晶片企業提供追趕和創新的動力，推動大陸AI晶片產業加速發展。