國際貨幣基金 上海中心啟動營運

中央社／ 台北9日電

國際貨幣基金上海中心啟動營運。中國人民銀行（央行）行長潘功勝表示，上海中心啟動營運對於促進亞太區域國家宏觀經濟政策交流協調、維護全球和區域金融穩定等有重要意義。

據人民網9日報導，國際貨幣基金（IMF）上海中心8日正式啟動營運。

上海中心是國際貨幣基金在全球設立的區域中心之一，目的在加強國際貨幣基金與亞太地區經濟體的交流合作，對於新興市場和中等收入國家關注領域展開相關研究，提供區域內經濟體支持、維護全球和區域金融穩定。

潘功勝表示，上海中心啟動營運體現中國與國際貨幣基金倡導合作共贏的堅定立場，對於深化國際貨幣基金與中國的合作、促進亞太區域國家宏觀經濟政策交流協調、維護全球和區域金融穩定、完善全球金融治理具有重要意義。

國際貨幣基金總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，上海中心將成為重要樞紐，推動新興市場和中等收入國家相關政策領域的研究工作，深化國際貨幣基金與區域內成員國、區域性機構以及其他利益攸關方的對話與交流。

國際貨幣基金成立上海中心的構想在去年陸家嘴論壇上被拋出。喬治艾娃彼時出席論壇時宣布，在中國人民銀行支持下，國際貨幣基金將在上海開設一個新的區域中心，加強與亞太地區及其他地區夥伴的對話。

在上海中心成立前，國際貨幣基金與中國人民銀行於2017年5月「一帶一路高峰論壇」上宣布，將2004年聯合培訓專案（CTP）擴充為中國—國際貨幣基金聯合能力發展中心（China-IMF Capacity DevelopmentCenter, CICDC），總部設點在北京；隨著上海中心成立，CICDC總部可能將搬遷到上海合署辦公。

國泰君安首席經濟學家何海峰彼時接受媒體訪問表示，國際貨幣基金設立上海中心，將聚焦於亞太國家宏觀經濟政策交流協調工作；經歷COVID-19疫情3年衝擊、逆全球化大背景下，中國願與國際貨幣基金共同為亞太地區金融穩定、貿易投資、產業經濟合作提供支持。

前11月貿易順差破1兆美元 陸前官員：有必要實現進出口平衡

大陸海關總署最新數據顯示，今年前11月大陸貿易順差近1.08兆美元，成為全球首個貿易順差突破1兆美元大關的國家。大陸國務...

又傳經濟學家「被離職」 陸經濟局勢更加撲朔迷離？

11月24日，中國大陸「國投證券」首席經濟學家高善文離職的消息傳出後，很快就在市場引發廣泛關注。儘管國投證券和高善文本人均未對外說明，但外界普遍認為高善文應是「被離職」。 陸媒指出，高善文此次離職並非毫無預兆。2024年底，市場就曾流傳「高善文被國投證券開除」但很快被闢謠。這個傳聞的出現，和高善文2024年12月3日在深圳一場投資者會議上關於中國經濟的演講有關。

陸 GPU 四小龍 沐曦將登科創板

繼摩爾線程後，另一家大陸GPU「四小龍」之一的沐曦股份，亦將在本周登陸上交所科創板，若其成功上市，將成為第二家登陸科創板...

陸11月出口強彈 掃除經濟陰霾…今年GDP仍有望實現5%增長目標

大陸海關總署昨（8）日公布數據顯示，以美元計，11月出口總值年增5.9%，相較10月下跌1.1%不僅轉正，更大幅回升7個...

今年前11月大陸貿易順差 突破1兆美元

大陸海關總署最新數據顯示，今年前11月大陸貿易順差近1.08兆美元，不僅超越2024年全年貿易順差累計近1兆美元，更成為...

出口依舊強勁 陸貿易順差首突破兆美元

大陸海關總署昨日發布，今年截至十一月累計貿易順差達一點○八兆美元（約台幣卅三點九兆元），僅十一個月就提前繳出超越去年全年...

