前11月貿易順差破1兆美元 陸前官員：有必要實現進出口平衡

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國務院發展研究中心前副主任劉世錦劉世錦近日在一場演講中表示，大陸需要實施新的對外貿易戰略，即進出口基本平衡。圖為劉世錦早前資料照。（中新社）
大陸國務院發展研究中心前副主任劉世錦劉世錦近日在一場演講中表示，大陸需要實施新的對外貿易戰略，即進出口基本平衡。圖為劉世錦早前資料照。（中新社）

大陸海關總署最新數據顯示，今年前11月大陸貿易順差近1.08兆美元，成為全球首個貿易順差突破1兆美元大關的國家。大陸國務院發展研究中心前副主任劉世錦近日在一場演講中表示，大陸需要實施新的對外貿易戰略，即進出口基本平衡。

綜合彭博、訊網報導，劉世錦在該場演講中表示，大陸人口相當於美國的4倍，當經濟增長和收入達到一定水平，完全可能形成遠超美國的全球最大消費市場，成為「全球最大的甲方」。為此大陸需要實施進出口基本平衡的新戰略，在保持出口競爭力、存在大量出口順差的情況下，相應增加進口，但改由人民幣支付結算。

劉世錦指出，去年大陸貿易順差約為1兆美元，如果大陸能夠在相當規模上增加同等金額的商品和服務進口，並以人民幣支付，將會顯著提升離岸人民幣的流動性。

他也提到，推動人民幣在合理範圍內升值也將有助於貨幣國際化。這將提升大陸居民在海外的購買力，並帶動消費。

彭博指出，劉世錦的觀點不代表官方政策，但也反映出國際社會要求大陸重新平衡貿易的壓力不斷加大。法國總統馬克宏近日接受法媒採訪時也表示，如果北京無法解決貿易失衡問題，歐盟可能被迫對中國採取「強有力措施」，包括可能徵收關稅。

大陸國家主席習近平8日主持召開中央政治局會議，分析研究2026年經濟工作。會議指出，繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，持續擴大內需、改革攻堅、對外開放，積極穩妥化解重點領域風險。當中罕見提出「更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭」。

