聽新聞
0:00 / 0:00
出口依舊強勁 陸貿易順差首突破兆美元
大陸海關總署昨日發布，今年截至十一月累計貿易順差達一點○八兆美元（約台幣卅三點九兆元），僅十一個月就提前繳出超越去年全年表現，更成為全球首個貿易順差破一兆美元大關的經濟體。
專家分析，這顯示北京在美中貿易戰和關稅壓力下，仍藉由第三國轉運、對歐洲及東南亞市場出貨增加，與人民幣走貶而維持強勁出口。
進出口方面，按美元計，大陸十一月出口從上月的年減百分之一點一，轉正為年增百分之五點九，高於市場預期的百分之三點八；十一月進口年增百分之一點九，則低於預期的百分之三。今年前十一月，大陸出口累計增長百分之五點四，進口下降百分之○點六。
從出口夥伴，前十一個月，排名前三大貿易夥伴分別為東協、歐盟與美國，貿易總值分別為九五二八億美元、七四九三億美元及五一四六億美元，年增率分別為百分之七點七、四點六和負十七點五。數據顯示，大陸對美外貿明顯下降，對東協、歐盟持續增長。
英國金融時報報導，北京當局一月宣布，去年貿易順差累計逼近一兆美元。這是史上首度有國家達到如此水準而受全球關注。如今北京只用不到一年就提前破紀錄，即使一月回任的美國總統川普揮舞關稅大棒，也攔不住大陸的出口洪流。
近期大陸對美出口雖大幅下滑，但整體出口動能仍持續走強。數據顯示大陸十一月對美出口年減百分之廿九，但對其他市場，尤其對東南亞出口逆勢成長百分之八。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言