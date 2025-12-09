聽新聞
出口依舊強勁 陸貿易順差首突破兆美元

聯合報／ 編譯盧思綸、記者黃雅慧／綜合報導

大陸海關總署昨日發布，今年截至十一月累計貿易順差達一點○八兆美元（約台幣卅三點九兆元），僅十一個月就提前繳出超越去年全年表現，更成為全球首個貿易順差破一兆美元大關的經濟體。

專家分析，這顯示北京在美中貿易戰和關稅壓力下，仍藉由第三國轉運、對歐洲及東南亞市場出貨增加，與人民幣走貶而維持強勁出口。

進出口方面，按美元計，大陸十一月出口從上月的年減百分之一點一，轉正為年增百分之五點九，高於市場預期的百分之三點八；十一月進口年增百分之一點九，則低於預期的百分之三。今年前十一月，大陸出口累計增長百分之五點四，進口下降百分之○點六。

從出口夥伴，前十一個月，排名前三大貿易夥伴分別為東協、歐盟與美國，貿易總值分別為九五二八億美元、七四九三億美元及五一四六億美元，年增率分別為百分之七點七、四點六和負十七點五。數據顯示，大陸對美外貿明顯下降，對東協、歐盟持續增長。

英國金融時報報導，北京當局一月宣布，去年貿易順差累計逼近一兆美元。這是史上首度有國家達到如此水準而受全球關注。如今北京只用不到一年就提前破紀錄，即使一月回任的美國總統川普揮舞關稅大棒，也攔不住大陸的出口洪流。

近期大陸對美出口雖大幅下滑，但整體出口動能仍持續走強。數據顯示大陸十一月對美出口年減百分之廿九，但對其他市場，尤其對東南亞出口逆勢成長百分之八。

