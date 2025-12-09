快訊

川普准了！ 美國放行輝達H200晶片出口到中國

川普關稅施壓… 陸外貿轉向東協歐盟 貿易順差首破兆美元

今年前11月大陸貿易順差 突破1兆美元

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸海關總署最新數據顯示，今年前11月大陸貿易順差近1.08兆美元，不僅超越2024年全年貿易順差累計近1兆美元，更成為全球首個貿易順差突破1兆美元大關的國家。

分析認為，大陸在美中貿易戰和關稅壓力下，藉第三國轉運、人民幣走弱帶來的價格優勢而維持強勁出口，料明年順差仍將擴大。

瑞士銀行UBP亞洲區首席經濟學家卡薩諾瓦（Carlos Casanova）表示，美國目前尚未嚴格限制第三國轉運，使中國大陸得以間接受惠。他說，美國需求依舊穩定，因此區域出口量持續上升，而大陸正從中受益。

凱投宏觀中國經濟學家黃子春認為，改道貿易（trade rerouting）在抵銷美國關稅衝擊方面的作用持續增強，並預估大陸明年貿易順差仍會擴大。

此外AI投資也助推大陸出口。路透報導，歐亞集團中國區總監王丹表示，電子機械和半導體似乎是關鍵所在。低端晶片和其他電子產品短缺，導致價格飆升，而走向全球的中國企業一直在從中國進口各種機械和其他零件。

匯率浮動也有利中國產品，荷蘭國際集團（ING）中國區首席經濟學家宋林（Lynn Song）指出，人民幣持續貶值使中國商品在歐洲市場更有價格優勢，進一步擴大對歐貿易順差。他預期，中國在匯率、轉運貿易與全球需求的支撐下，出口強勢將延續至明年，但也將面臨更多貿易夥伴升高防禦措施的壓力。

