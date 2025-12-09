陸11月出口強彈 掃除經濟陰霾…今年GDP仍有望實現5%增長目標

大陸海關總署昨（8）日公布數據顯示，以美元計，11月出口總值年增5.9%，相較10月下跌1.1%不僅轉正，更大幅回升7個百分點。分析指出，出口增速反彈顯示外貿具韌性，有助於緩解內需疲軟影響，今年大陸經濟仍有望實現約5%左右的增長目標。

數據顯示，今年11月大陸進出口、出口及進口總額分別為5,490億美元、3,303億美元及2,186億美元，年增率為4.3%、5.9%及1.9%，貿易順差為1,116億美元。

累計前11月，大陸進出口、出口及進口總額分別為5兆7,536億美元、3兆4,147億美元及2兆3,388億美元，年增率為2.9%、5.4%及-0.6%，貿易順差1兆758億美元。

從出口夥伴來看，前11個月，排名前三大貿易夥伴分別為東協、歐盟與美國，貿易總值分別為9,528億美元、7,493億美元及5,146億美元，年增率分別為7.7%、4.6%及-17.5%。數據顯示，大陸對美外貿明顯下降，但對歐盟、東協持續增長。

東方金誠宏觀研究發展部執行總監馮琳認為，11月出口增速超預期反彈，主因包括去年同期基數下移，當月全球貿易整體回升，以及在全球AI投資熱潮和大陸國內製造業轉型升級帶動下，11月晶片、汽車出口增速顯著加快等。

資料顯示，11月大陸對美出口下降28.6%，較前月的降25.2%擴大3.4個百分點。

對此，經濟學人智庫（EIU）中國高級經濟學家徐天辰說，11月對美出口下降28.7%，美國對中國大陸關稅下調10%似乎並未讓中國對美國出口顯著好轉，情況是否持續，可能需要在未來幾個月進一步觀察。

展望12月出口，馮琳表示，受去年同期高基數，美國在全球範圍內上調關稅後，全球貿易增速整體趨於下滑等影響，12月出口增速有可能下行至0值附近，不排除再度出現按年負增長的可能。因為美國高關稅對全球貿易的衝擊會繼續顯現，12月中國對東協、非洲等「一帶一路」共建經濟體的出口增速或呈現下行趨勢。

馮琳進一步指，伴隨12月出口轉弱，預計進口動能也將隨之放緩，疊加上年同期基數抬高，預計12月進口年增速會降至-1%左右。此外，影響進口的另一因素是大陸國內大力提振內需的政策效果。保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指出，預計財政政策將在明年第1季轉向更加積極，以提振基建投資。