陸 GPU 四小龍 沐曦將登科創板

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

繼摩爾線程後，另一家大陸GPU「四小龍」之一的沐曦股份，亦將在本周登陸上交所科創板，若其成功上市，將成為第二家登陸科創板的大陸國產GPU公司。值得注意的是，其新股申購中籤率更低於摩爾線程，引發市場關注。

據上交所資料，沐曦股份網上發行有效申購戶數為517.52萬戶，回撥機制啟動後，網上發行最終中簽率為0.033%。上市首日暴漲425.46%的摩爾線程，此前最終中簽率為0.036%。相比之下，沐曦股份比摩爾線程更加一票難求，其上市後的股價表現充滿想像。

沐曦股份成立於2020年9月，由前AMD資深科學家團隊創立，致力於人工智慧、資料中心等領域的算力晶片自主研發，覆蓋人工智慧訓練與推理、通用計算及圖形渲染三大領域，形成曦思N系列（智算推理）、曦雲C系列（訓推一體）、曦彩G系列（圖形渲染）三大產品矩陣。

