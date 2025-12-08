廈門「十五五」規劃 拉出對台經貿工作新布局

中共中央經濟工作會議將屆，近期大陸各地政府推出「十五五」規劃建議，而作為大陸官方兩岸融合重點基地的廈門提出的建議與兩岸息息相關。其中提及，要打造「廈門-台灣-全球」通道、海峽兩岸集成電路產業合作試驗區等，並深入開展台灣優勢產業鏈靶向招商。

據「中共廈門市委關於制定廈門市國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議」，內容提及，要加快打造兩岸共同市場。優化涉台營商環境，探索廈台貨物自由進出、開放准入的經貿制度，建設兩岸標準共通先行城市。同時，提升廈門自貿片區台商發展服務中心，完善「兩岸一窗」一站式政務服務。完善廈台海、空直航運輸體系。

在打造「廈門-台灣-全球」通道上，該建議提出要優化「大三通」、「小三通」直航航線，做大對台海運快件「南向通道」，推動廈台客滾航線運力更新，打造對台跨境電商集散中心。

建議提到，要讓「廈金」率先融合。加快推進與金門通電、通氣、通橋及供水第二通道項目，支持金門共用廈門翔安國際機場。優化廈金客運、貨運航線佈局，推動五通碼頭和國際郵輪中心碼頭「智慧口岸」建設。加快推動兩岸（廈泉金）合作發展區建設，深入推進廈金基本公共服務均等化、普惠化、便捷化，完善廈金交流合作對接協商機制，打造廈泉金「同城生活圈」。

此外，建議也提到要加快產業協同創新，深化廈台優勢產業對接，加快建設廈門市對台科技合作與交流基地，探索共建兩岸產業鏈供應鏈開放合作新模式新機制。包括，優化國家級台商投資區發展機制，推動國家級台灣農民創業園、海峽兩岸集成電路產業合作試驗區、廈門兩岸數字經濟融合發展示範區、海峽兩岸中小企業合作區等。

另外，要發揮兩岸資本市場服務基地作用，推動台企對接多層次資本市場，支持廈門兩岸股權交易中心加快專精特新專板和台資板建設，做大台商海峽兩岸產業投資基金，推進兩岸區域性金融中心建設。

建議也提到，要善涉台司法服務「一站式」機制和涉台糾紛多元化解機制、深化大嶝對台小額商品交易市場發展改革、推動廈門國有企業開拓對台業務。

廈門十五五規劃中表示，要探索「建設具有自由港特徵的經濟特區」。穩步推進制度型開放。對接國際高標準經貿規則，完善以投資貿易自由化便利化為核心的制度體系，在產權保護、環境標準、勞動保護、政府採購、電子商務、金融領域等率先探索，實現規則、規制、管理、標準相通相容。