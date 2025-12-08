快訊

日本青森縣外海發生規模7.6地震！日本氣象廳：震源深度50公里

永別了安西教練 官方證實「灌籃高手」知名聲優過世

三地集團董座交保失敗 籌不到2.2億求降價…法官冷回「你們集團很大」

聽新聞
0:00 / 0:00

廈門「十五五」規劃 拉出對台經貿工作新布局

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
廈門十五五規劃提及，要讓「廈金」率先融合。加快推進與金門通電、通氣、通橋及供水第二通道項目。圖為今年4月8日，廈門海事局工作人員在金通航道水域拋設JT14A號燈浮，遠處便是正在建設的廈金大橋（廈門段）。（中新社）
廈門十五五規劃提及，要讓「廈金」率先融合。加快推進與金門通電、通氣、通橋及供水第二通道項目。圖為今年4月8日，廈門海事局工作人員在金通航道水域拋設JT14A號燈浮，遠處便是正在建設的廈金大橋（廈門段）。（中新社）

中共中央經濟工作會議將屆，近期大陸各地政府推出「十五五」規劃建議，而作為大陸官方兩岸融合重點基地的廈門提出的建議與兩岸息息相關。其中提及，要打造「廈門-台灣-全球」通道、海峽兩岸集成電路產業合作試驗區等，並深入開展台灣優勢產業鏈靶向招商。

據「中共廈門市委關於制定廈門市國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議」，內容提及，要加快打造兩岸共同市場。優化涉台營商環境，探索廈台貨物自由進出、開放准入的經貿制度，建設兩岸標準共通先行城市。同時，提升廈門自貿片區台商發展服務中心，完善「兩岸一窗」一站式政務服務。完善廈台海、空直航運輸體系。

在打造「廈門-台灣-全球」通道上，該建議提出要優化「大三通」、「小三通」直航航線，做大對台海運快件「南向通道」，推動廈台客滾航線運力更新，打造對台跨境電商集散中心。

建議提到，要讓「廈金」率先融合。加快推進與金門通電、通氣、通橋及供水第二通道項目，支持金門共用廈門翔安國際機場。優化廈金客運、貨運航線佈局，推動五通碼頭和國際郵輪中心碼頭「智慧口岸」建設。加快推動兩岸（廈泉金）合作發展區建設，深入推進廈金基本公共服務均等化、普惠化、便捷化，完善廈金交流合作對接協商機制，打造廈泉金「同城生活圈」。

此外，建議也提到要加快產業協同創新，深化廈台優勢產業對接，加快建設廈門市對台科技合作與交流基地，探索共建兩岸產業鏈供應鏈開放合作新模式新機制。包括，優化國家級台商投資區發展機制，推動國家級台灣農民創業園、海峽兩岸集成電路產業合作試驗區、廈門兩岸數字經濟融合發展示範區、海峽兩岸中小企業合作區等。

另外，要發揮兩岸資本市場服務基地作用，推動台企對接多層次資本市場，支持廈門兩岸股權交易中心加快專精特新專板和台資板建設，做大台商海峽兩岸產業投資基金，推進兩岸區域性金融中心建設。

建議也提到，要善涉台司法服務「一站式」機制和涉台糾紛多元化解機制、深化大嶝對台小額商品交易市場發展改革、推動廈門國有企業開拓對台業務。

廈門十五五規劃中表示，要探索「建設具有自由港特徵的經濟特區」。穩步推進制度型開放。對接國際高標準經貿規則，完善以投資貿易自由化便利化為核心的制度體系，在產權保護、環境標準、勞動保護、政府採購、電子商務、金融領域等率先探索，實現規則、規制、管理、標準相通相容。

廈門 對台 機制

延伸閱讀

高市涉台言論僵局滿月…大陸反制日本 打出稀土牌

俄外交部發言人再批日：日涉台錯誤言論及涉軍動向加劇地區緊張局勢

寫真女星遭富二代尪發律師函求離！轉當直播主自力更生

中國最強「瑞幸咖啡」登台生變？官網資料清空 只剩一句「Coming Soon」

相關新聞

陸房地產可被高科技業替代？專家：房產涉及民眾財富 依然重要

一段時間以來，大陸部分主流輿論力推高科技轉型，以替代房地產推動經濟增長的動能。近日中泰國際首席經濟學家李迅雷7日在和迅2...

廈門「十五五」規劃 拉出對台經貿工作新布局

中共中央經濟工作會議將屆，近期大陸各地政府推出「十五五」規劃建議，而作為大陸官方兩岸融合重點基地的廈門提出的建議與兩岸息...

陸將推新規 水泥粉磨站、方便食品製造等不再需要環評

大陸生態環境部近期就「建設項目環境影響評價分類管理名錄」公開徵求意見。新「名錄」明確21種不再需要環評的項目，包括水泥粉...

專家：大陸2026年的經濟政策將比以往更加靈活 政策框架基本未變

中共中央政治局會議今日召開，提出明年要實施更加積極有為的宏觀政策，學者分析認為政策框架基本未變，政策安排料更靈活。而中央...

陸商務部：盼德歐汽車協會推動解決電動車反補貼案

大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激說，希望德國及歐洲汽車工業協會推動歐委會與中國相向而行，盡快妥善解決電動汽車反補...

IMF上海中心今啟動 將加強與亞太經濟體的交流合作

國際貨幣基金（IMF）上海中心於8日正式啟動營運，該中心將聚焦新興市場及中等收入國家的政策研究與能力建設，促進區域宏觀經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。