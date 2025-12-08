快訊

陸房地產可被高科技業替代？專家：房產涉及民眾財富 依然重要

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
一段時間以來，大陸部分主流輿論力推高科技轉型，以替代房地產推動經濟增長的動能。但許多專家認為，高科技業無法取代房地產。（中新社）

一段時間以來，大陸部分主流輿論力推高科技轉型，以替代房地產推動經濟增長的動能。近日中泰國際首席經濟學家李迅雷7日在和迅2025年會上直言，在大陸房地產可被高科技替代純粹無稽之談；野村證券中國首席分析師陸挺稱，中國推進新興科技行業，並不等於房地產業就不再重要。

和迅網報導，李迅雷說，製造業要升級，中國的經濟要轉型，總歸還是要發展先進製造業，發展高科技。李迅雷覺得大陸國家產業政策上面應該不會因為發展製造業忽視了消費。

李迅雷指出，他不認可現在好像一種輿論：說是可以用AI、IT業產值的增加已經超過房地產，所以完全可以替代房地產，他覺得這個邏輯是有問題的。他進一步說，如果高科技、製造業是一個人體的新陳代謝系統，那麼消費房地產其實就是一個循環系統，大陸官方在宏觀上面既強調了要發展高科技，又強調要形成一個國內國際「雙循環」相互促進的這樣一種新發展格局。

李迅雷稱，房地產跟居民的財富結構有關係，跟銀行的不良有關係，跟地方政府的債務有關係，它是方方面面都有關係，所以不能說以高科技就能替代房地產，房地產是繞不去過去的「坎兒」。同樣，消費也是繞不過去，現在消費的比重這麼低。當然再去發展傳統消費、傳統製造業，意義不大。

另據信報報導，陸挺認為，大陸需求不足的問題源於房地產行業仍未穩下來，大陸房地產背後涉及到地方財政及中國居民財富。他認為，大陸一定要將房企債務問題通過市場化的方式去清理，可參考發達市場的破產程序，又指對於一些非常關鍵的項目，政府在一定程度上也要出手相救。大陸官方過去兩年重點只放在保交樓之上，此舉只解決了部分問題，開發商和建築商的資金問題未解決。

外界認為大陸股市上漲可給居民帶來財富效應，但陸挺說，房地產較股市在民眾的資產中佔比更重，因此房價下跌對財富效應的負面影響，大於股市上升的正面幫助。

展望未來，李迅雷稱，當前處於體感與實際溫度差異大的時期，房地產周期與結構性問題疊加致體感下降。他認同中央經濟工作會議「藥方」，但落實有難度，因結構性問題自2011年後便凸顯。他認為未來要以科技引領促高科技增長，加大調結構、促改革力度。對2026年較有信心，作為「十五五」開局之年，促消費或有政策可期。

