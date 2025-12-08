快訊

陸將推新規 水泥粉磨站、方便食品製造等不再需要環評

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸生態環境部將推「建設項目環境影響評價分類管理名錄」，新「名錄」明確21種不再需要環評的項目，包括水泥粉磨、穀物磨制。圖為大陸水泥廠。圖取自新華社
大陸生態環境部將推「建設項目環境影響評價分類管理名錄」，新「名錄」明確21種不再需要環評的項目，包括水泥粉磨、穀物磨制。圖為大陸水泥廠。圖取自新華社

大陸生態環境部近期就「建設項目環境影響評價分類管理名錄」公開徵求意見。新「名錄」明確21種不再需要環評的項目，包括水泥粉磨、穀物磨製、糖果、食品、乳製品製造等，其中將半導體材料製造等通信和電子設備製造等部分項目則簡化環評管理。分析認為新措施有望精簡環評程序，達到全鏈條管理。

環評對於在大陸企業經營是必要注意項目，對大陸官方而言，是統籌推進經濟高質量發展與生態環境高水平保護的重要形式；對企業而言，合規是關乎生存的重要手段。

與此同時，大陸生態環境部也就「排污許可名錄」公開徵求意見，分析認為，兩份名錄同步修訂，進一步在形式、內容和管理類別上實現了統一，不僅釋放了環評進一步精簡、排污許可進一步優化的信號，也反映二者深入銜接融合的路徑。

事實上，大陸現行環評名錄在執行過程中出現許多問題，第一財經引述專家說法稱，既有部分改建、技術改造項目環評類別不明晰的老問題，也有摻燒、協同處置固廢等新業態項目環評的新問題；既有部分項目類別判定難的共性問題，也有個別環境敏感區範圍過大，干擾環評類別判定的區域性問題；既有環評與排污許可兩個名錄規定不銜接的管理問題，也有部分行業治污規範、高效，無須實施環評審批管理的實踐問題。這些都給基層、企業和環評單位帶來困擾。

這次建設項目名錄修改有幾個特色：一是聚焦實施過程中發現的部分項目類別分類不夠精準、管理不夠精細等問題，優化分類設置;二是對環境影響明確、污染防治措施成熟的項目，適當簡化環評管理要求；三是對「兩高」（高污染、高耗能）項目、重大生態影響類項目、涉重點重金屬污染物排放等項目，強化環評准入把關。

具體而言，新名錄取消卷煙製造、服裝、服飾業等一批環境影響明確、措施成熟且排污許可有效承接的項目；對一些數量眾多、環境影響較小的簡單加工類項目，細化其工藝類型，並明確不再納入環評管理，或者豁免環評管理；對行業自動化程度高、生產工藝及環保理念先進、污染防 治措施成熟有效的先進製造業項目簡化環評管理，另外，服務電子通信、智能化產業發展，將半導體材料製造等通信和電子設備製造等部分項目，如高鐵、航空航天、汽車製造、半導體材料製造等通信和電子設備製造由報告書降為報告表或由報告表調整為不納入環評管理。

