專家：大陸2026年的經濟政策將比以往更加靈活

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
經濟學者分析2026年經政策框架基本未變，政策安排料更靈活。圖為位於合肥市肥西縣的江淮汽車尊界超級工廠內的自動化焊接生產線。（新華社）
中共中央政治局會議今日召開，提出明年要實施更加積極有為的宏觀政策，學者分析認為政策框架基本未變，政策安排料更靈活。而中央經濟工作會議將很快召開。

經濟學人智庫（EIU)中國高級經濟學家徐天辰表示，明年面臨的宏觀經濟形勢跟今年相似：科技不斷突破、地產繼續回調、私人部門信心尚未充分恢復、出口競爭力強但存在一些風險。因此宏觀政策取向不會有太大區別，仍然以財政擴張作為經濟壓力的主要對沖手段，同時配套小幅的貨幣寬鬆。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，宏觀政策框架與2025年大體保持不變，仍是更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策。中央經濟工作會議料將提供更多宏觀政策指引細節。

他指出，大陸官方將更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，這意味著明年的經濟政策將比以往更加靈活。儘管中美貿易休戰，但中國仍未為明年不確定性較高，國內政策可能需要根據外部經濟環境變化進行調整。

中泰證券研究所政策組首席分析師楊暢表示，會議提到更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，意味著需要將國內經濟與國際經貿進行整體考慮，一旦外部壓力加大，會相機進行內部政策的對沖，確保經濟平穩有序。

ING大中華區首席經濟學家宋林指出，政治局會議通稿繼續強調了近幾個月的一些核心論點，顯示決策者正在保持既定方向。未來的重點主題包括：優先擴大國內需求、打造強大的國內市場，繼續推動創新驅動發展以培育新的增長動力，同時推進關鍵改革、擴大開放，開展互利合作。

宋林指出，會議還釋放出可能會有更多刺激措施的信號。會議指出，要加大逆周期和跨周期調節力度，以應對短期和長期問題。2026年作為新一輪五年規劃的開局之年，疊加2030年與2035年重要發展目標節點，確保明年經濟實現良好起步至關重要。

經濟學人 經貿

