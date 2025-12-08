專家：大陸2026年的經濟政策將比以往更加靈活

中共中央政治局會議今日召開，提出明年要實施更加積極有為的宏觀政策，學者分析認為政策框架基本未變，政策安排料更靈活。而中央經濟工作會議將很快召開。

經濟學人智庫（EIU)中國高級經濟學家徐天辰表示，明年面臨的宏觀經濟形勢跟今年相似：科技不斷突破、地產繼續回調、私人部門信心尚未充分恢復、出口競爭力強但存在一些風險。因此宏觀政策取向不會有太大區別，仍然以財政擴張作為經濟壓力的主要對沖手段，同時配套小幅的貨幣寬鬆。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，宏觀政策框架與2025年大體保持不變，仍是更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策。中央經濟工作會議料將提供更多宏觀政策指引細節。

他指出，大陸官方將更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，這意味著明年的經濟政策將比以往更加靈活。儘管中美貿易休戰，但中國仍未為明年不確定性較高，國內政策可能需要根據外部經濟環境變化進行調整。

中泰證券研究所政策組首席分析師楊暢表示，會議提到更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，意味著需要將國內經濟與國際經貿進行整體考慮，一旦外部壓力加大，會相機進行內部政策的對沖，確保經濟平穩有序。

ING大中華區首席經濟學家宋林指出，政治局會議通稿繼續強調了近幾個月的一些核心論點，顯示決策者正在保持既定方向。未來的重點主題包括：優先擴大國內需求、打造強大的國內市場，繼續推動創新驅動發展以培育新的增長動力，同時推進關鍵改革、擴大開放，開展互利合作。

宋林指出，會議還釋放出可能會有更多刺激措施的信號。會議指出，要加大逆周期和跨周期調節力度，以應對短期和長期問題。2026年作為新一輪五年規劃的開局之年，疊加2030年與2035年重要發展目標節點，確保明年經濟實現良好起步至關重要。