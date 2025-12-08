陸商務部：盼德歐汽車協會推動解決電動車反補貼案

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激。（中國網）
大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激說，希望德國及歐洲汽車工業協會推動歐委會與中國相向而行，盡快妥善解決電動汽車反補貼案。

中國大陸商務部官網星期一（12月8日）發布消息稱，近日凌激分別與德國汽車工業協會主席穆勒及歐洲汽車工業協會主席、賓士集團董事長康林松舉行視訊會議。雙方就中德和中歐汽車產業和供應鏈合作交換意見。

凌激說，中歐汽車產業深度融合。歡迎歐洲車企繼續投資中國，與中國合作伙伴共同推動全球汽車產業綠色和智能化發展。

凌激表示，希望德國及歐洲汽車工業協會繼續發揮自身影響力，推動歐委會與中國相向而行，盡快妥善解決電動汽車反補貼案。

歐盟自去年10月起對中國輸歐電動汽車徵收懲罰性反補貼關稅，總稅率最高達45.3%。

凌激也應詢介紹了安世半導體的有關情況，並稱造成全球半導體供應鏈混亂的根源在荷蘭。他說，中國始終本著負責任態度，及時採取出口許可豁免措施，盡最大努力減少對汽車產業不利影響。希望德國及歐洲汽車工業協會發揮積極作用，推動安世半導體儘快找到穩定全球供應鏈的解決方案。

據路透早前報導，荷蘭經濟事務部長卡雷曼斯在致議會的一封信中稱，他已與中國商務部部長王文濤達成安排，如有必要，雙方可在短時間內就安世半導體的爭端舉行會談。這場爭端已導致汽車行業出現供應鏈中斷。

卡雷曼斯在信中公布了荷蘭政府於9月30日接管安世半導體的事件時間線。時間線顯示，卡雷曼斯最早在9月18日得知安世半導體出現問題，當時他收到的消息稱，有關公司當時的管理層已「深度推進」將業務轉移至中國的計畫，他指此舉將對歐洲的經濟安全構成威脅。

卡雷曼斯於9月25日原則上決定干預，但直到實際採取干預行動之後，才通知英國、德國、美國和中國大陸。

半導體 電動汽車 德國

