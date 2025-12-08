IMF上海中心今啟動 將加強與亞太經濟體的交流合作

國際貨幣基金（IMF）上海中心於8日正式啟動營運，該中心將聚焦新興市場及中等收入國家的政策研究與能力建設，促進區域宏觀經濟對話與知識共享。此前，路透曾指，IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）將親赴上海出席開幕儀式，並將與大陸官方高層會晤。

IMF於8日在微信公眾號發出公告指，上海中心將為加強IMF與充滿活力的亞太地區的合作發揮重要作用。該中心將作為一個促進研究和知識分享的樞紐，為新興市場和中等收入國家相關領域的政策制定提供參考。其也旨在深化IMF與該地區的成員國、區域性機構和其他利害關係人的對話和外展工作。

公告表示，魏翰澤（Johannes Wiegand）將擔任上海中心主任，並稱魏翰澤是IMF的資深經濟學家，在全球和區域經濟政策議題上擁有豐富的經驗。他具備深厚的IMF相關知識，並在全球政策研究與學術界擁有廣泛的合作網絡。

證券時報提到，去年6月，在陸家嘴論壇期間，IMF與中國人民銀行（大陸央行）宣布將在上海成立一個新的IMF區域中心。人行當時消息顯示，上海中心是IMF在全球設立的區域中心之一，旨在加強IMF與亞太地區經濟體的交流與合作，就新興市場和中等收入國家關注領域展開相關研究，為區域內經濟體提供有針對性的能力建設支援，維護全球和區域金融穩定。

而人行行長潘功勝此前在啟動儀式上曾說，歡迎IMF在上海設立區域中心，相信上海中心將深化IMF與中國的合作，增強亞太區域國家間宏觀經濟政策交流和協調，推動維護全球和區域金融穩定。

此前，路透報導，IMF於4日表示，喬治艾娃將於下周（8日）到大陸訪問，屆時該全球貸款機構將完成對大陸經濟的例行審查。另據俄羅斯衛星通訊社，IMF發言人朱莉．科扎克在例行新聞發布會上表示，喬治艾娃將於8日出席IMF上海中心開幕儀式。隨後將前往北京，9日參加年度「中國1+10對話」，10日出席2025年中國第四條款新聞發布會。同時，喬治艾娃還將與大陸領導人舉行會晤。