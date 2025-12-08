大陸年度經濟「定調大會」：中央經濟工作會議近日登場

新華社8日報導，共中央政治局12月8日召開會議，分析研究2026年經濟工作，中共中央總書記習近平也已於本月3日主持召開黨外人士座談會，就今年經濟形勢和明年經濟工作聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見建議。相關訊息顯示，中國經濟發展領域年度最高規格會議—中共中央經濟工作會議將於近日登場。

中共中央經濟工作會議一般在每年年底召開，會議將總結當年度經濟工作，分析當前經濟形勢，並部署來年經濟工作，被視為是中國年度經濟「定調大會」。會期一般為2至3天（2022年至2024年為2天），在會議定調總體層面的「頂層設計」後，國務院各個部門就會根據會議精神，在來年制定和推出具體的政策措施。

中共中央經濟工作會議正式舉行前，通常會召開兩個準備會議，一是黨外人士座談會，這是中共「協商民主」的重要體現；另一個是中央政治局會議，這是為中央經濟工作會議定調的準備會議，通常在中央經濟工作會議登場前約一周召開。

新華社報導，中共中央政治局12月8日召開會議，分析研究2026年經濟工作，習近平主持會議。會議認為，今年是中國式現代化進程中具有重要意義的一年，「十四五」即將圓滿收官，為第二個百年奮鬥目標新征程實現良好開局。

會議強調，做好明年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策。

會議還提出，明年經濟工作要繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，加大逆周期和跨周期調節力度，要堅持內需主導，堅持創新驅動，堅持改革攻堅，堅持對外開放，堅持協調發展，堅持「雙碳」引領，堅持民生為大，堅持守牢底線等八個「堅持」。

新華社8日還報導，12月3日，中共中央在中南海召開黨外人士座談會，習近平主持座談會並發表重要講話強調，中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，要堅定信心、用好優勢、應對挑戰，不斷鞏固拓展經濟穩中向好勢頭，實現「十五五」良好開局。