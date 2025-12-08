快訊

超幸運！繳550元電費中千萬 嘉義南區國稅局貼紅榜報喜

地磁擾動明增強「持續影響39小時」 衛星導航、無線電恐短暫中斷

張柏芝遭求償5300萬！壓力山大2天沒睡 開庭崩潰哭吼：對我不公平

大陸年度經濟「定調大會」：中央經濟工作會議近日登場

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
今年度中共中央經濟工作會議預計將於近日登場。圖為2024年12月11日至12日，中央經濟工作會議在北京舉行的資料照。（新華社）
今年度中共中央經濟工作會議預計將於近日登場。圖為2024年12月11日至12日，中央經濟工作會議在北京舉行的資料照。（新華社）

新華社8日報導，共中央政治局12月8日召開會議，分析研究2026年經濟工作，中共中央總書記習近平也已於本月3日主持召開黨外人士座談會，就今年經濟形勢和明年經濟工作聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見建議。相關訊息顯示，中國經濟發展領域年度最高規格會議—中共中央經濟工作會議將於近日登場。

中共中央經濟工作會議一般在每年年底召開，會議將總結當年度經濟工作，分析當前經濟形勢，並部署來年經濟工作，被視為是中國年度經濟「定調大會」。會期一般為2至3天（2022年至2024年為2天），在會議定調總體層面的「頂層設計」後，國務院各個部門就會根據會議精神，在來年制定和推出具體的政策措施。

中共中央經濟工作會議正式舉行前，通常會召開兩個準備會議，一是黨外人士座談會，這是中共「協商民主」的重要體現；另一個是中央政治局會議，這是為中央經濟工作會議定調的準備會議，通常在中央經濟工作會議登場前約一周召開。

新華社報導，中共中央政治局12月8日召開會議，分析研究2026年經濟工作，習近平主持會議。會議認為，今年是中國式現代化進程中具有重要意義的一年，「十四五」即將圓滿收官，為第二個百年奮鬥目標新征程實現良好開局。

會議強調，做好明年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策。

會議還提出，明年經濟工作要繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，加大逆周期和跨周期調節力度，要堅持內需主導，堅持創新驅動，堅持改革攻堅，堅持對外開放，堅持協調發展，堅持「雙碳」引領，堅持民生為大，堅持守牢底線等八個「堅持」。

新華社8日還報導，12月3日，中共中央在中南海召開黨外人士座談會，習近平主持座談會並發表重要講話強調，中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，要堅定信心、用好優勢、應對挑戰，不斷鞏固拓展經濟穩中向好勢頭，實現「十五五」良好開局。

經濟發展 中共

延伸閱讀

綠黨團：鄭麗文若要拿三張賣台票赴「鄭習會」 台灣人應共同譴責

牆外文摘／戳破習近平的泡泡？從高市早苗「台灣有事」論看北京對台策略

「人類器官不斷移植」與習近平外洩對話瘋傳 普亭：長生不死不可能

不只台灣有事惹議！日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

相關新聞

專家：大陸2026年的經濟政策將比以往更加靈活

中共中央政治局會議今日召開，提出明年要實施更加積極有為的宏觀政策，學者分析認為政策框架基本未變，政策安排料更靈活。而中央...

陸商務部：盼德歐汽車協會推動解決電動車反補貼案

大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激說，希望德國及歐洲汽車工業協會推動歐委會與中國相向而行，盡快妥善解決電動汽車反補...

IMF上海中心今啟動 將加強與亞太經濟體的交流合作

國際貨幣基金（IMF）上海中心於8日正式啟動營運，該中心將聚焦新興市場及中等收入國家的政策研究與能力建設，促進區域宏觀經...

大陸年度經濟「定調大會」：中央經濟工作會議近日登場

新華社8日報導，共中央政治局12月8日召開會議，分析研究2026年經濟工作，中共中央總書記習近平也已於本月3日主持召開黨...

德外長：中國在稀土出口問題上仍遠未鬆口 對工業發展至關重要

德國外長瓦德福周一（12月8日）稱，距離中國同意為德國製造商所依賴的稀土礦物發放通用出口許可證仍相去甚遠。

日接單禁逾8小時、超4小時提示疲勞 外賣新國標被酸

繼新上線的新國標電動車引來許多車主不滿之後，又一新國標引來吐槽。這是近日發布的「外賣平台服務管理基本要求」，在這份外賣行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。