德外長：中國在稀土出口問題上仍遠未鬆口 對工業發展至關重要

德國外長瓦德福周一（12月8日）稱，距離中國同意為德國製造商所依賴的稀土礦物發放通用出口許可證仍相去甚遠。

據路透報導，瓦德福在北京接受德國電視二台採訪時說：「我們已經收到了一些信號，但仍有不少工作要做。」

德國外交部發言人稱，瓦德福周一預計將在北京與大陸外長王毅、商務部長王文濤和中共中央對外聯絡部部長劉海星會面，聚焦兩國經濟關係。瓦德富爾周二（9日）將南下廣州進行參訪。

瓦德福在臨行前的發言中說：「在國際局勢日益緊張和地緣政治動盪的背景下，與中國進行直接且深入的交流是必要和不可或缺的。」

他說：「有很多問題顯然不容易找到答案，而兩國的觀點有時也極為不同。但顯而易見的，德國和歐洲的自由、安全和繁榮均與中國緊密相連。」

瓦德福曾在10月接受路透訪問時說，他計劃敦促中國放寬對稀土和半導體等產品的出口管制。這些產品對德國的工業發展至關重要。