快訊

「菜鳥的危險行為」！日本退將揭解放軍心態 雷達照射日F-15恐踩紅線

趙震雄根本演藝圈惡霸 導演、演員、經紀人全都被他揍

蔣萬安民調大幅領先綠營…若遇王世堅有「2警訊」 北市回應了

年初至今僅13家陸企獲中證監備案可在美上市

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
今年通過中國證監會境外上市備案的陸企僅13家，上一家獲批赴美上市的中國公司為智慧物流環球，已於10月在美國納斯達克股票交易所掛牌。（路透）
今年通過中國證監會境外上市備案的陸企僅13家，上一家獲批赴美上市的中國公司為智慧物流環球，已於10月在美國納斯達克股票交易所掛牌。（路透）

港媒報導，今年以來，中國大陸只有13家公司通過中國證監會的境外上市備案，可在美國上市。

星島頭條網引述中證監的公開資訊稱，上一家獲批赴美上市的中國公司為智慧物流環球。這家物流服務企業今年4月15日取得境外發行上市審案通知書，並於10月在美國納斯達克股票交易所掛牌。

據報導，從年初至今，中國大陸只有13家公司通過中證監的境外上市備案，可在美國上市，包括微牛、霸王茶姬、一畝田等。

一位不具名的會計師透露，中企赴美上市其中一個重要的「瓶頸」是中證監境外上市備案。

星島頭條網引述盈立證券董事總經理黃鍵文說，中國大陸對企業赴美上市的監管要求提高了，但認為中證監越來越清楚應該容許哪些企業在美掛牌，例如有私募基金和創投投過的公司。

延伸閱讀

台灣筆電ODM市占遭陸企蠶食 華碩高喊2026當印度消費NB一哥

日光阻劑廠暫停對陸供貨 陸企加速提升自主化能力

陸企降規版稀土 繞道出口

貿聯併陸企 衝刺光通訊

相關新聞

日接單禁逾8小時、超4小時提示疲勞 外賣新國標被酸

繼新上線的新國標電動車引來許多車主不滿之後，又一新國標引來吐槽。這是近日發布的「外賣平台服務管理基本要求」，在這份外賣行...

年終衝樓市 中國上百城區補貼購房 重慶「以舊換新」

年末中國多地密集加碼購房補貼政策。根據中指研究院統計，今年以來已有超過100個市、區公布購房補貼政策或加大補貼力度。其中...

小而精…大灣區大學成立 企業導師來自華為、OPPO

東莞的大灣區大學6日正式成立。創校校長、中國科學院院士田剛表示，學校辦學定位為「理工科、小而精、高水平研究型」。校方不僅...

年初至今僅13家陸企獲中證監備案可在美上市

港媒報導，今年以來，中國大陸只有13家公司通過中國證監會的境外上市備案，可在美國上市。

大陸包括明星網紅1800餘名「雙高」人員被查稅

今年前11個月，大陸稅務部門查處1,800多名包括明星網紅在內的「雙高」人員，查補稅款達人民幣15.23億元（約合新台幣...

陸11月出口成長5.9%優於預期 進口增1.9%不如預期

大陸海關總署公布，以美元計，11月中國大陸出口按年增長5.9%，高於市場早前預期的3.8%；進口增長1.9%，則低於預期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。