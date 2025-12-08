快訊

大陸包括明星網紅1800餘名「雙高」人員被查稅

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸今年已有1,800多名包括明星網紅在內的「雙高」人員被查稅，補稅額總計約新台幣67億元。（中新社）
今年前11個月，大陸稅務部門查處1,800多名包括明星網紅在內的「雙高」人員，查補稅款達人民幣15.23億元（約合新台幣67億元）。「雙高」人員是指高收入和高涉稅風險人員。

據央視新聞報導，大陸國家稅務總局政策法規司司長戴詩友8日上午在記者會上表示，今年前11個月，稅務部門共查處3,904戶高風險加油站，查補稅款人民幣41.63億元；查處1,818名包括明星網紅在內的雙高人員，查補稅款15.23億元。

報導還提到，稅務部門積極支持引導納稅人主動糾正失信行為。今年以來，共有1,168戶重大稅收違法失信主體採取自我改正措施後，實現了信用修復，提前移出「黑名單」，同比增長40%；超過1,300件經核查未發現檢舉人反映的涉稅問題，各地稅務部門均依法出具了無問題稅務稽查結論。

前不久，被多個社媒平台禁言的中國車評人陳震，因偷稅追繳並罰共計人民幣247萬餘元。

澎湃新聞稱，陳震是汽車自媒體領域中的頭部車評人，他在新浪微博和抖音的帳號「陳震同學」粉絲數量均已突破1,000萬人，加上在B站、小紅書等社交平台上的關注量，合計粉絲數量超2,400萬人。

另，大陸國家稅務總局徵管和科技發展司司長練奇峰在周一這場記者會上說，中國國務院6月公布了《網路平台企業涉稅信息報送規定》，目前已有超過7,000家境內外平台企業積極履行了涉稅信息報送義務。

練奇峰表示，規定實施後，平台內從事配送、運輸、家政等便民勞務活動的人員，無需報送其收入信息。平台不得在代扣代繳稅款過程中變相多扣費用，或藉此轉嫁涉稅義務增加其負擔。稅務部門後續還將進一步嚴加督促。

