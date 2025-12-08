快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：能大賺一筆

擊劍／勇挫世界冠軍日本 世界盃中華隊創歷史首度闖進銳劍組4強

科技殺人！高雄槍擊案死者家電桿被裝遠端監視器 監控17天遛狗時遭狙殺

聽新聞
0:00 / 0:00

陸11月出口成長5.9%優於預期 進口增1.9%不如預期

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸海關總署公布，按美元計，11月，中國大陸出口較去年同期成長5.9%，優於預期。圖為廣西欽州港貨櫃碼頭。（新華社）
大陸海關總署公布，按美元計，11月，中國大陸出口較去年同期成長5.9%，優於預期。圖為廣西欽州港貨櫃碼頭。（新華社）

大陸海關總署公布，以美元計，11月中國大陸出口按年增長5.9%，高於市場早前預期的3.8%；進口增長1.9%，則低於預期的3%。11月貿易順差1,116.8億美元。大陸海關並公布，11月稀土出口5,493.9噸，高於前月。

據大陸海關總署網站消息，今年1至11月，中國大陸出口累計增長5.4%，進口下降0.6%，貿易順差達1兆758.48億美元。

大陸海關公布數據並顯示，中國1至11月對美出口按年下降18.9%，自美國進口下降13.2%；同期，對俄羅斯出口下降11.9%，自俄羅斯進口下降5.9%。

路透計算得出，中國大陸11月對美貿易順差收窄至237.4億美元，1至11月累計順差2,571.5億美元；中國11月對俄貿易逆差12.9億美元，為連續三個月最窄，1至11月累計逆差204.6億美元。

延伸閱讀

美國貿易代表證實大陸履約 已完成本季三分之一黃豆採購

台股攻28,554點歷史新高 上市櫃11月營收扮催化劑

高市涉台言論僵局滿月…大陸反制日本 打出稀土牌

倚天酷碁上月業績月增15% 宏碁遊戲+4%

相關新聞

大陸包括明星網紅1800餘名「雙高」人員被查稅

今年前11個月，大陸稅務部門查處1,800多名包括明星網紅在內的「雙高」人員，查補稅款達人民幣15.23億元（約合新台幣...

陸11月出口成長5.9%優於預期 進口增1.9%不如預期

大陸海關總署公布，以美元計，11月中國大陸出口按年增長5.9%，高於市場早前預期的3.8%；進口增長1.9%，則低於預期...

年初至今僅13家陸企獲中證監備案可在美上市

港媒報導，今年以來，中國大陸只有13家公司通過中國證監會的境外上市備案，可在美國上市。

陸「智駕神器」網上隱蔽銷售 安裝後可「脫手駕駛」

大陸新能源汽車上的智慧輔助駕駛技術，正改變著交通出行生態，然而，一些不法商家鑽監管漏洞，推出所謂「智駕神器」規避車輛安全...

松延動力、靈心巧手 吸金力強

北京人形機器人企業松延動力日前宣布完成近2億元人民幣融資。繼10月下旬完成近3億元融資後，松延動力間隔不足一月再獲「糧草...

大灣區大學成立 企業導師來自華為

東莞的大灣區大學6日正式成立。創校校長、中國科學院院士田剛表示，學校辦學定位為「理工科、小而精、高水平研究型」。校方不僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。