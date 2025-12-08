聽新聞
陸11月出口成長5.9%優於預期 進口增1.9%不如預期
大陸海關總署公布，以美元計，11月中國大陸出口按年增長5.9%，高於市場早前預期的3.8%；進口增長1.9%，則低於預期的3%。11月貿易順差1,116.8億美元。大陸海關並公布，11月稀土出口5,493.9噸，高於前月。
據大陸海關總署網站消息，今年1至11月，中國大陸出口累計增長5.4%，進口下降0.6%，貿易順差達1兆758.48億美元。
大陸海關公布數據並顯示，中國1至11月對美出口按年下降18.9%，自美國進口下降13.2%；同期，對俄羅斯出口下降11.9%，自俄羅斯進口下降5.9%。
路透計算得出，中國大陸11月對美貿易順差收窄至237.4億美元，1至11月累計順差2,571.5億美元；中國11月對俄貿易逆差12.9億美元，為連續三個月最窄，1至11月累計逆差204.6億美元。
