陸「智駕神器」網上隱蔽銷售 安裝後可「脫手駕駛」

大陸新能源汽車上的智慧輔助駕駛技術，正改變著交通出行生態，然而，一些不法商家鑽監管漏洞，推出所謂「智駕神器」規避車輛安全監控，不僅嚴重威脅道路交通安全，更觸碰了法律紅線，擾亂了新能源汽車產業的健康發展秩序。最近一款法規明禁的「智駕作弊器」隱蔽銷售，非常有可能致命。

據央視網，2025年9月13日凌晨杭州市臨平區南苑街道，一輛汽車離奇停在道路中央，副駕駛男子昏睡不醒，過路民眾緊急報警。經調查，男子從主駕駛挪到副駕駛後，車輛在「無人駕駛」的狀態下行駛了20分鐘，酒精檢測結果為114.5毫克/100毫升。該車輛能夠實現「無人駕駛」，是因為車主加裝了所謂的「智駕神器」。最後男子因危險駕駛罪名獲刑拘役一個半月，並處罰金人民幣4,000元。

央視實地調查，在電商平台上以「方向盤裝飾環」「通用車把套」等關鍵字搜索到這類產品。在一些網路直播間裡，有些主播對這個產品的功能，也始終含糊其詞、避重就輕。

在「珠珠好愛M9」直播間，以人民幣169元從「領航裝飾用品」店購入所謂的「防靜電裝飾貼」，不料次日該店舖便緊急關店。明知產品嚴格管控，商家仍以「換店不換品」的方式隱密銷售。

央視網記者循著知情人線索來到深圳，找到一位正在打包「裝飾貼」的商家。在被反覆追問下，商家終於坦白：這些所謂「裝飾貼」，實為欺騙車輛輔助駕駛系統的「智駕神器」，核心功能就是「智駕免提示」，也就是說，當駕駛者雙手離開方向盤時，車輛不會觸發報警，從而實現「全程免接管」的虛假自動駕駛體驗。

大陸《道路交通安全法實施條例》明確指出：駕駛機動車輛時不得有撥打接聽手持電話，妨礙安全駕駛的行為。在這些生產銷售所謂「智駕神器」的商家眼裡，大陸法律法規明令禁止的行為，反而成了他們絞盡腦汁規避監管謀取利益的重點方向。

此外，還有一款更為隱密的產品—「晶片模組」。安裝「晶片模組」的過程十分複雜，不僅要打開方向盤，還要改動方向盤內部的介面裝置。如果操作不當，一旦發生意外，後果不堪設想。

湖北省赤壁市，一位自稱是「晶片模組」的生產者，吹噓「晶片模組」是其獨家生產的，在抖音店舖「渤海科技小店」「AP輔助駕駛」和「新能源駕駛汽車用品」均有配備，並且可以安裝在多種產品上。

這種「晶片模組」可以模擬手握方向盤的電容數據，隔幾分鐘就向系統發送數據，欺騙智駕系統司機一直手握方向盤，從而達到系統不報警、不提醒，一直「脫手駕駛」的目的。

然而大陸公共安全部交通管理科學研究所檢測人員，在封閉路段進行雙手離開方向盤的測試。 測試員安裝上多款神器，車輛方向盤上安裝了神器後，駕駛人雙手離開方向盤，原本的接管提醒、警報、退出巡航等安全機制全部失效，相當危險。