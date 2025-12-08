快訊

遭傳已與宥勝離婚 慈惠曝搬家心境：老天安排最圓滿的結束

早期胰臟癌最易忽視1警訊 醫師示警症狀變明顯時多已進入晚期

簡立峰專欄／太空資料中心不是空想 台灣的機遇與風險

美國貿易代表證實大陸履約 已完成本季三分之一黃豆採購

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
美方表示，在本種植季的黃豆採購承諾中，中國大約已完成「三分之一」。（法新社）
美方表示，在本種植季的黃豆採購承諾中，中國大約已完成「三分之一」。（法新社）

美國貿易代表葛里爾周日（7日）證實，中國大陸持續遵守雙方貿易協議的條件，美方將繼續觀察中國所做出的承諾，以維持穩定的貿易關係。

葛里爾表示，美方一直在驗證、監督並密切觀察中方落實承諾情況，最近與中國達成的所有協議都非常明確，能相對容易地加以觀察，而到目前為止，中方都有遵守。在本種植季的黃豆採購承諾中，中國大約已完成「三分之一」。

美國財政部長貝森特同日表示，中國大陸不會加快黃豆採購進度，但預期會在本季完成。他另透露，自與中國大陸達成協議以來，黃豆價格已上漲12%到15%。

貝森特與葛里爾上周五（5日）與大陸國務院副總理何立峰通電話，雙方積極評價中美吉隆坡經貿磋商成果執行情況，確定將繼續發揮好中美經貿磋商機制作用，不斷拉長合作清單、壓縮問題清單，推動中美經貿關係持續穩定向好。

延伸閱讀

何立峰會見美中關係全國委員會代表 強調落實釜山川習會成果

陸副總理何立峰：大國博弈說到底是生產力的競爭 焦點是新質生產力

美中貿易休戰掀反彈！美工會不爽川普這領域放過中國一馬

美中吉隆坡貿易談判 葛里爾：沒提台灣

相關新聞

陸「智駕神器」網上隱蔽銷售 安裝後可「脫手駕駛」

大陸新能源汽車上的智慧輔助駕駛技術，正改變著交通出行生態，然而，一些不法商家鑽監管漏洞，推出所謂「智駕神器」規避車輛安全...

松延動力、靈心巧手 吸金力強

北京人形機器人企業松延動力日前宣布完成近2億元人民幣融資。繼10月下旬完成近3億元融資後，松延動力間隔不足一月再獲「糧草...

大灣區大學成立 企業導師來自華為

東莞的大灣區大學6日正式成立。創校校長、中國科學院院士田剛表示，學校辦學定位為「理工科、小而精、高水平研究型」。校方不僅...

年終衝樓市 上百市、區補貼購房

年末大陸多地密集加碼購房補貼政策。根據中指研究院統計，今年以來已有超過100個市、區公布購房補貼政策或加大補貼力度。其中...

華爾街力挺…陸股明年續強 看好AI實力、經濟韌性

在全球基金業者今年投資中國大陸股市，賺進豐碩獲利後，多家華爾街金融機構預測明（2026）年陸股將持續走強，因中國大陸展現...

人行買黃金連13月加碼 明年金價預期將漲逾15%

中國人民銀行（大陸央行）官網更新官方儲備資產。截至2025年11月末，黃金儲備為7,412萬盎司，較前月增加三萬盎司，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。