快訊

整層全炸爛！板橋府中商圈餐廳凌晨氣爆 4名路人受傷送醫

百度 AI 晶片子公司 昆侖芯拚赴港 IPO

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

百度旗下AI晶片子公司昆侖芯上周五（5日）傳出計劃在香港IPO，百度昨（7）日發布公告澄清，目前正就昆侖芯擬議分拆及上市進行評估，但未有定論。

昆侖芯計劃最快2026年第1季向香港聯交所提交上市申請。受消息刺激，5日百度美股表現強勁，盤中一度大漲近8%，收盤漲5.85%。

路透報導，此舉正值美國對先進晶片出口限制不斷升級之際，大陸正努力開發替代美國半導體的國產產品，先前已有數家大陸AI晶片公司計劃上市。

摩根大通先前出具研究報告指出，百度正從傳統搜尋廣告公司，轉型為AI基礎設施供應商轉型，昆侖晶片銷售及GPU運算需求將推動營收大幅成長。小摩還預估，百度昆侖晶片營收將從今年約人民幣13億元，飆升至2026年的人民幣83億元，增幅達五倍。

昆侖芯最先進產品P800晶片今年獲得市場認可，主要供應給國有企業和政府建設的資料中心項目。上個月，昆侖芯發布了兩款新AI晶片產品，其中M100是專注於推理場景，將於2026年初上市，M300則是一款能夠同時支援訓練和推理的晶片，計劃2027年初上市。

百度 美國 香港

延伸閱讀

黃仁勳坦言怕破產 每周仍工作7天

國家投資1／五大信賴產業預算增32% 明年度編列284億

「沒台灣無法走到今天」 AWS高層喊魏哲家兄弟：對台積產能需求極強

AWS發表第5代自研伺服器晶片 蘋果高層罕見站台

相關新聞

人行連續13個月增持黃金

中國人民銀行（大陸央行）更新官方儲備資產。截至今年十一月末，黃金儲備為七四一二萬盎司，較前月增加三萬盎司，為連續第十三個...

年終衝樓市 上百市、區補貼購房

年末大陸多地密集加碼購房補貼政策。根據中指研究院統計，今年以來已有超過100個市、區公布購房補貼政策或加大補貼力度。其中...

松延動力、靈心巧手 吸金力強

北京人形機器人企業松延動力日前宣布完成近2億元人民幣融資。繼10月下旬完成近3億元融資後，松延動力間隔不足一月再獲「糧草...

大灣區大學成立 企業導師來自華為

東莞的大灣區大學6日正式成立。創校校長、中國科學院院士田剛表示，學校辦學定位為「理工科、小而精、高水平研究型」。校方不僅...

華爾街力挺 陸股明年續強 看好 AI 實力、經濟韌性帶來投資價值

在全球基金業者今年投資中國大陸股市，賺進豐碩獲利後，多家華爾街金融機構預測明（2026）年陸股將持續走強，因中國大陸展現...

人行買黃金連13月加碼 明年金價預期將漲逾15%

中國人民銀行（大陸央行）官網更新官方儲備資產。截至2025年11月末，黃金儲備為7,412萬盎司，較前月增加三萬盎司，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。