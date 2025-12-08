百度 AI 晶片子公司 昆侖芯拚赴港 IPO

百度旗下AI晶片子公司昆侖芯上周五（5日）傳出計劃在香港IPO，百度昨（7）日發布公告澄清，目前正就昆侖芯擬議分拆及上市進行評估，但未有定論。

昆侖芯計劃最快2026年第1季向香港聯交所提交上市申請。受消息刺激，5日百度美股表現強勁，盤中一度大漲近8%，收盤漲5.85%。

路透報導，此舉正值美國對先進晶片出口限制不斷升級之際，大陸正努力開發替代美國半導體的國產產品，先前已有數家大陸AI晶片公司計劃上市。

摩根大通先前出具研究報告指出，百度正從傳統搜尋廣告公司，轉型為AI基礎設施供應商轉型，昆侖晶片銷售及GPU運算需求將推動營收大幅成長。小摩還預估，百度昆侖晶片營收將從今年約人民幣13億元，飆升至2026年的人民幣83億元，增幅達五倍。

昆侖芯最先進產品P800晶片今年獲得市場認可，主要供應給國有企業和政府建設的資料中心項目。上個月，昆侖芯發布了兩款新AI晶片產品，其中M100是專注於推理場景，將於2026年初上市，M300則是一款能夠同時支援訓練和推理的晶片，計劃2027年初上市。