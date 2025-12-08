快訊

小米三折手機 明年搶市 與華為、三星展開競爭

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

一款型號為2608BPX34C的小米新機，出現在全球移動通信系統協會（GSMA）資料庫，業內認為該機型是小米MIX系列的三折手機MIX Trifold。外界預估小米MIX Trifold三折手機將在2026年第3季發布，與華為和三星展開競爭。

目前全球只有華為和三星推出三折手機，小米很可能成為第三家量產廠商。分析認為，小米MIX Trifold三折手機的推出，將可能改變折疊機市場格局，提升小米在高階市場的地位，並推動與「人車家」生態的整合。

快科技報導，值得注意的是，雖然小米在折疊手機上的策略相對保守，但其實早在2018年就展示過相關概念機，被視為多折手機形態的早期探索者，此次登記信息使外界更加期待，該設計進入量產階段。

小米集團副董事長林斌在2019年1月，展示這款手機的真機，跟目前華為和三星的方案都不相同，小米採用了豎向的折疊方式，兩側折疊在機身背後變成一台比較方正比例的手機，更像是當年MIX環繞手機的造型。

根據小米三折手機專利圖顯示，MIX Trifold也會採用和華為Mate XT系列類似的Z字型折疊方案，可以有單屏、雙螢幕、三螢幕的三種使用形態。

設計

